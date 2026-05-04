ECONOMIA
Desenrola 2.0: tire dúvidas, veja critérios e saiba como renegociar
Iniciativa reúne diferentes frentes de crédito e renegociação
Foi lançado nesta segunda-feira, 4, o novo Desenrola Brasil, que prevê uma mobilização nacional de 90 dias para que brasileiros renegociem débitos e regularizem a situação financeira. A iniciativa reúne diferentes frentes de crédito e renegociação, voltadas para famílias, empresas, estudantes e produtores rurais.
O programa busca facilitar acordos com descontos, ampliação de prazos e novas condições de pagamento, com apoio de mecanismos como o Fundo Garantidor de Operações (FGO), além de medidas complementares envolvendo FGTS, crédito consignado e programas setoriais.
Quem pode participar
Podem aderir ao Desenrola Brasil os brasileiros com renda mensal de até 5 salários mínimos (R$ 8.105). O acesso ao programa não é automático: a negociação deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais dos bancos e instituições financeiras participantes, evitando intermediários e sites não autorizados.
Desenrola Famílias
O eixo principal do programa é o Desenrola Famílias, que permite a renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e 2 anos. Estão incluídos débitos como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal (CDC) e crédito rotativo.
As condições incluem:
- Descontos entre 30% e 90%
- Juros máximos de 1,99% ao mês
- Prazo de até 48 meses
- Primeira parcela em até 35 dias
- Limite de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira
Desconto aplicável de acordo com o tempo da dívida:
Rotativo (CC rotativo especial / cheque especial):
- 91 a 120 dias: 40%
- 121 a 150 dias: 45%
- 151 a 180 dias: 50%
- 181 a 240 dias: 55%
- 241 a 300 dias: 70%
- 301 a 360 dias: 85%
- 1 a 2 anos: 90%
Crédito pessoal (CDC / garantia / CC parcelado):
- 91 a 120 dias: 30%
- 121 a 150 dias: 35%
- 151 a 180 dias: 40%
- 181 a 240 dias: 45%
- 241 a 300 dias: 60%
- 301 a 360 dias: 75%
- 1 a 2 anos: 80%
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Contrapartidas do programa
O programa também estabelece medidas de controle e responsabilidade tanto para os beneficiários quanto para o sistema financeiro:
- Para famílias: haverá bloqueio do CPF em casas de apostas por até 12 meses, como forma de reduzir o risco de endividamento relacionado a jogos de azar.
- Para instituições financeiras: dívidas de até R$ 100 devem ser retiradas da negativação (limpeza do nome), e há também restrições ao uso de crédito para apostas, incluindo cartão de crédito, Pix crédito e outras modalidades vinculadas a jogos.
Papel do Fundo Garantidor de Operações (FGO)
O FGO terá papel central no programa, funcionando como mecanismo de segurança para viabilizar novas operações de crédito com condições mais acessíveis.
O fundo será abastecido por três principais fontes:
- R$ 2 bilhões do saldo já disponível
- Até R$ 5 bilhões em novos aportes autorizados
- Recursos não resgatados do Sistema de Valores a Receber (SVR), que podem somar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões
Esses recursos servirão para garantir operações e reduzir riscos para os bancos, permitindo juros menores e maior volume de renegociações.
Desenrola Fies
No setor educacional, o FIES passa a oferecer renegociação com condições ampliadas:
- Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias: Se o pagamento for à vista, desconto da totalidade dos juros e multas e de 12% do principal Se parcelar o pagamento (em até 150 vezes):desconto da totalidade dos juros e multas.
- Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes fora do CadÚnico: desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor.
- Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360dias de estudantes do CadÚnico: desconto de até 99% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor. Mais de um 1 milhão de estudantes serão beneficiados com a renegociação de suas dívidas.
A medida busca reduzir a inadimplência estudantil e permitir que jovens regularizem sua situação financeira.
Crédito consignado e mudanças para servidores
O novo Desenrola também promove ajustes no crédito consignado:
Para beneficiários do INSS, haverá ampliação de prazos, redução da margem consignável e mais flexibilidade na carência de pagamento.
Para servidores públicos, as mudanças incluem prazos maiores de financiamento e limites mais ajustados para evitar superendividamento.
Desenrola Empresas e Pronampe
Micro e pequenas empresas também foram incluídas por meio do Pronampe:
- aumento de prazos para pagamento
- ampliação dos limites de crédito
- maior período de carência
O objetivo é fortalecer o caixa das empresas e estimular a retomada da atividade econômica, especialmente entre pequenos negócios.
Desenrola Rural
Além de famílias, estudantes e empresas, os agricultores familiares também terão a oportunidade de sair do endividamento. O Desenrola Rural vai promover a regularização de dívidas e a reinserção produtiva desse grupo, facilitando o acesso ao crédito rural.
A iniciativa amplia o prazo do programa, permitindo que mais agricultores familiares renegociem e quitem débitos antigos, em sua maioria de baixa renda.
Ao todo, o Desenrola Rural já beneficiou cerca de 507 mil produtores e, com a reabertura do prazo até 20/12/2026, a expectativa é alcançar mais 800 mil agricultores, totalizando aproximadamente 1,3 milhão de pessoas atendidas.
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