Desenrola 2.0: tire dúvidas, veja critérios e saiba como renegociar

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Foi lançado nesta segunda-feira, 4, o novo Desenrola Brasil, que prevê uma mobilização nacional de 90 dias para que brasileiros renegociem débitos e regularizem a situação financeira. A iniciativa reúne diferentes frentes de crédito e renegociação, voltadas para famílias, empresas, estudantes e produtores rurais.

O programa busca facilitar acordos com descontos, ampliação de prazos e novas condições de pagamento, com apoio de mecanismos como o Fundo Garantidor de Operações (FGO), além de medidas complementares envolvendo FGTS, crédito consignado e programas setoriais.

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Quem pode participar

Podem aderir ao Desenrola Brasil os brasileiros com renda mensal de até 5 salários mínimos (R$ 8.105). O acesso ao programa não é automático: a negociação deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais dos bancos e instituições financeiras participantes, evitando intermediários e sites não autorizados.

Desenrola Famílias

O eixo principal do programa é o Desenrola Famílias, que permite a renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e 2 anos. Estão incluídos débitos como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal (CDC) e crédito rotativo.

As condições incluem:

Descontos entre 30% e 90%

Juros máximos de 1,99% ao mês

Prazo de até 48 meses

Primeira parcela em até 35 dias

Limite de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira

Desconto aplicável de acordo com o tempo da dívida:

Rotativo (CC rotativo especial / cheque especial):

91 a 120 dias: 40%

121 a 150 dias: 45%

151 a 180 dias: 50%

181 a 240 dias: 55%

241 a 300 dias: 70%

301 a 360 dias: 85%

1 a 2 anos: 90%

Crédito pessoal (CDC / garantia / CC parcelado):

91 a 120 dias: 30%

121 a 150 dias: 35%

151 a 180 dias: 40%

181 a 240 dias: 45%

241 a 300 dias: 60%

301 a 360 dias: 75%

1 a 2 anos: 80%

Contrapartidas do programa

O programa também estabelece medidas de controle e responsabilidade tanto para os beneficiários quanto para o sistema financeiro:

Para famílias: haverá bloqueio do CPF em casas de apostas por até 12 meses, como forma de reduzir o risco de endividamento relacionado a jogos de azar.

Para instituições financeiras: dívidas de até R$ 100 devem ser retiradas da negativação (limpeza do nome), e há também restrições ao uso de crédito para apostas, incluindo cartão de crédito, Pix crédito e outras modalidades vinculadas a jogos.

Papel do Fundo Garantidor de Operações (FGO)

O FGO terá papel central no programa, funcionando como mecanismo de segurança para viabilizar novas operações de crédito com condições mais acessíveis.

O fundo será abastecido por três principais fontes:

R$ 2 bilhões do saldo já disponível

Até R$ 5 bilhões em novos aportes autorizados

Recursos não resgatados do Sistema de Valores a Receber (SVR), que podem somar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões

Esses recursos servirão para garantir operações e reduzir riscos para os bancos, permitindo juros menores e maior volume de renegociações.

Desenrola Fies

No setor educacional, o FIES passa a oferecer renegociação com condições ampliadas:

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias: Se o pagamento for à vista, desconto da totalidade dos juros e multas e de 12% do principal Se parcelar o pagamento (em até 150 vezes):desconto da totalidade dos juros e multas.

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes fora do CadÚnico: desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor.

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360dias de estudantes do CadÚnico: desconto de até 99% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor. Mais de um 1 milhão de estudantes serão beneficiados com a renegociação de suas dívidas.

A medida busca reduzir a inadimplência estudantil e permitir que jovens regularizem sua situação financeira.

Crédito consignado e mudanças para servidores

O novo Desenrola também promove ajustes no crédito consignado:

Para beneficiários do INSS, haverá ampliação de prazos, redução da margem consignável e mais flexibilidade na carência de pagamento.

Para servidores públicos, as mudanças incluem prazos maiores de financiamento e limites mais ajustados para evitar superendividamento.

Desenrola Empresas e Pronampe

Micro e pequenas empresas também foram incluídas por meio do Pronampe:

aumento de prazos para pagamento

ampliação dos limites de crédito

maior período de carência

O objetivo é fortalecer o caixa das empresas e estimular a retomada da atividade econômica, especialmente entre pequenos negócios.

Desenrola Rural

Além de famílias, estudantes e empresas, os agricultores familiares também terão a oportunidade de sair do endividamento. O Desenrola Rural vai promover a regularização de dívidas e a reinserção produtiva desse grupo, facilitando o acesso ao crédito rural.

A iniciativa amplia o prazo do programa, permitindo que mais agricultores familiares renegociem e quitem débitos antigos, em sua maioria de baixa renda.

Ao todo, o Desenrola Rural já beneficiou cerca de 507 mil produtores e, com a reabertura do prazo até 20/12/2026, a expectativa é alcançar mais 800 mil agricultores, totalizando aproximadamente 1,3 milhão de pessoas atendidas.