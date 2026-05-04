ECONOMIA
Desenrola 2.0: saiba como identificar sites falsos e não cair em golpes
Programa para renegociação de dívidas será lançado nesta segunda-feira
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Com o Novo Desenrola Brasil, lançado nesta segunda-feira, 4, os cidadãos que pretendem renegociar suas dívidas devem ficar atentos para tentativas de golpe na internet. Criminosos aproveitam o interesse da população para criar páginas falsas que prometem acesso facilitado a benefícios.
Geralmente, os sites falsos costumam imitar a identidade visual de sites oficiais, usar nomes parecidos com os do governo e até inserir logotipos para parecerem confiáveis. Em muitos casos, pedem dados pessoais, bancários ou até pagamento de taxas inexistentes para “liberar” o serviço.
Como identificar um site falso
Para evitar cair em golpes, é importante observar alguns sinais:
- Endereço suspeito (URL): plataformas oficiais usam domínio, desconfie de nomes com erros, pequenas alterações no nome oficial ou palavras extras;
- Promessas exageradas: quitação total da dívida ou descontos muito acima do padrão podem indicar fraude;
- Cobrança de taxas: o Desenrola Brasil é gratuito; qualquer cobrança é suspeita;
- Pedidos de dados sensíveis: evite informar senhas, códigos ou dados bancários fora dos canais oficiais;
- Baixa qualidade do site: imagens ruins, layout estranho ou aparência desatualizada;
- Erros gramaticais: ortografia incorreta, frases confusas ou linguagem inadequada;
- Falta de informações: ausência de “Fale conosco”, “Sobre nós” ou dados de contato confiáveis.
O que fazer se cair em golpe
Caso tenha informado dados ou realizado algum pagamento indevido, a recomendação é:
- Entrar em contato imediatamente com o banco para tentar bloquear transações
- Registrar um boletim de ocorrência
- Notificar o ocorrido em plataformas oficiais de denúncia
- Alterar senhas de contas vinculadas
Desenrola 2.0:
O Desenrola 2.0 prevê uma janela de aproximadamente três meses para adesão e quitação das dívidas, com o objetivo de estimular acordos em curto prazo. Entre os débitos que poderão ser renegociados estão:
- cartão de crédito
- cheque especial
- crédito rotativo
- crédito pessoal sem garantia
- dívidas do Fies
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A prioridade são dívidas com juros mais altos, que pressionam o orçamento das famílias. Em contrapartida, empréstimos imobiliários e consignados devem ficar de fora nesta fase inicial.
Para viabilizar melhores condições, o programa deve contar com o Fundo Garantidor de Operações (FGO), oferecendo segurança aos bancos e permitindo juros mais baixos e descontos maiores.
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