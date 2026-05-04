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Desenrola 2.0: saiba como identificar sites falsos e não cair em golpes

Programa para renegociação de dívidas será lançado nesta segunda-feira

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

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Saiba como identificar um sitre falso
Saiba como identificar um sitre falso - Foto: Banco de Imagens / Governo Federal

Com o Novo Desenrola Brasil, lançado nesta segunda-feira, 4, os cidadãos que pretendem renegociar suas dívidas devem ficar atentos para tentativas de golpe na internet. Criminosos aproveitam o interesse da população para criar páginas falsas que prometem acesso facilitado a benefícios.

Geralmente, os sites falsos costumam imitar a identidade visual de sites oficiais, usar nomes parecidos com os do governo e até inserir logotipos para parecerem confiáveis. Em muitos casos, pedem dados pessoais, bancários ou até pagamento de taxas inexistentes para “liberar” o serviço.

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Como identificar um site falso

Para evitar cair em golpes, é importante observar alguns sinais:

  • Endereço suspeito (URL): plataformas oficiais usam domínio, desconfie de nomes com erros, pequenas alterações no nome oficial ou palavras extras;
  • Promessas exageradas: quitação total da dívida ou descontos muito acima do padrão podem indicar fraude;
  • Cobrança de taxas: o Desenrola Brasil é gratuito; qualquer cobrança é suspeita;
  • Pedidos de dados sensíveis: evite informar senhas, códigos ou dados bancários fora dos canais oficiais;
  • Baixa qualidade do site: imagens ruins, layout estranho ou aparência desatualizada;
  • Erros gramaticais: ortografia incorreta, frases confusas ou linguagem inadequada;
  • Falta de informações: ausência de “Fale conosco”, “Sobre nós” ou dados de contato confiáveis.

O que fazer se cair em golpe

Caso tenha informado dados ou realizado algum pagamento indevido, a recomendação é:

  • Entrar em contato imediatamente com o banco para tentar bloquear transações
  • Registrar um boletim de ocorrência
  • Notificar o ocorrido em plataformas oficiais de denúncia
  • Alterar senhas de contas vinculadas

Desenrola 2.0:

O Desenrola 2.0 prevê uma janela de aproximadamente três meses para adesão e quitação das dívidas, com o objetivo de estimular acordos em curto prazo. Entre os débitos que poderão ser renegociados estão:

  • cartão de crédito
  • cheque especial
  • crédito rotativo
  • crédito pessoal sem garantia
  • dívidas do Fies

Leia Também:

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A prioridade são dívidas com juros mais altos, que pressionam o orçamento das famílias. Em contrapartida, empréstimos imobiliários e consignados devem ficar de fora nesta fase inicial.

Para viabilizar melhores condições, o programa deve contar com o Fundo Garantidor de Operações (FGO), oferecendo segurança aos bancos e permitindo juros mais baixos e descontos maiores.

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Tags:

Desenrola Brasil 2.0 golpes online sites falsos

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