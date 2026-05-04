A capital do Nordeste com menor custo de vida e melhor bem-estar: veja

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Enquanto o custo de moradia dispara em capitais vizinhas, este destino mantém o valor do metro quadrado em uma média de R$ 4.885, segundo dados do Índice FipeZAP+.

Capital sergipana | Foto: Reprodução internet

Estamos falando de Aracaju, em Sergipe. A capital sergipana, que abriga cerca de 600 mil habitantes, segundo o último Censo do IBGE, prova que é possível viver no paraíso com as finanças no azul.

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Na prática, isso permite que o morador viva em áreas nobres pagando o que pagaria em bairros periféricos de outras grandes cidades litorâneas.

Economia real: serviços básicos, alimentação e lazer custam, em média, 20% menos que em Salvador ou Recife, segundo dados comparativos Numbeo/Expatistan.

Mobilidade inteligente: Por ser uma cidade compacta e plana, o gasto com combustível é reduzido e o tempo de deslocamento é um dos menores entre as capitais brasileiras.

Qualidade de vida com "jeito de interior"

Conforme informações do Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD, com um IDH de 0,770, considerado alto, Aracaju se destaca pelo urbanismo em formato de tabuleiro de xadrez, o que facilita a ventilação e a organização do tráfego.

Segurança e saúde: índices de saneamento básico superiores à média da região, conforme o Instituto Trata Brasil / SNIS, e uma rede de saúde que é polo de referência regional.

Lazer sustentável: uma das orlas mais bonitas do país, equipada com parques, ciclovias e lagos, sem a poluição visual das grandes aglomerações.

Atrativos que encantam moradores e turistas

Crooa do Goré | Foto: Reprodução internet

A vida em Aracaju mistura a tranquilidade de uma cidade média com opções de lazer de alto nível.

Orla da Atalai a: um complexo de lazer completo com a famosa Passarela do Caranguejo .

a: um complexo de lazer completo com a famosa . Natureza preservada: passeios fluviais pelo Rio Vaza-Barris , como a Crooa do Goré .

, como a . Cultura viva: Sede de um dos maiores festejos juninos do Brasil, o Forró Caju .

Por que investir neste destino agora?

Aracaju | Foto: Reprodução internet

Diferente de outros polos que já atingiram o pico de valorização, Aracaju ainda oferece oportunidades imobiliárias com alto potencial de retorno. É o destino favorito para aposentados, nômades digitais e famílias que priorizam segurança e contato com a natureza.