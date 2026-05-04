MOBILIDADE INTELIGENTE
A capital do Nordeste com menor custo de vida e melhor bem-estar: veja
Saiba por que este destino é o segredo para quem busca morar no litoral sem gastar muito
Enquanto o custo de moradia dispara em capitais vizinhas, este destino mantém o valor do metro quadrado em uma média de R$ 4.885, segundo dados do Índice FipeZAP+.
Estamos falando de Aracaju, em Sergipe. A capital sergipana, que abriga cerca de 600 mil habitantes, segundo o último Censo do IBGE, prova que é possível viver no paraíso com as finanças no azul.
Na prática, isso permite que o morador viva em áreas nobres pagando o que pagaria em bairros periféricos de outras grandes cidades litorâneas.
- Economia real: serviços básicos, alimentação e lazer custam, em média, 20% menos que em Salvador ou Recife, segundo dados comparativos Numbeo/Expatistan.
- Mobilidade inteligente: Por ser uma cidade compacta e plana, o gasto com combustível é reduzido e o tempo de deslocamento é um dos menores entre as capitais brasileiras.
Qualidade de vida com "jeito de interior"
Conforme informações do Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD, com um IDH de 0,770, considerado alto, Aracaju se destaca pelo urbanismo em formato de tabuleiro de xadrez, o que facilita a ventilação e a organização do tráfego.
- Segurança e saúde: índices de saneamento básico superiores à média da região, conforme o Instituto Trata Brasil / SNIS, e uma rede de saúde que é polo de referência regional.
- Lazer sustentável: uma das orlas mais bonitas do país, equipada com parques, ciclovias e lagos, sem a poluição visual das grandes aglomerações.
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Atrativos que encantam moradores e turistas
A vida em Aracaju mistura a tranquilidade de uma cidade média com opções de lazer de alto nível.
- Orla da Atalaia: um complexo de lazer completo com a famosa Passarela do Caranguejo.
- Natureza preservada: passeios fluviais pelo Rio Vaza-Barris, como a Crooa do Goré.
- Cultura viva: Sede de um dos maiores festejos juninos do Brasil, o Forró Caju.
Por que investir neste destino agora?
Diferente de outros polos que já atingiram o pico de valorização, Aracaju ainda oferece oportunidades imobiliárias com alto potencial de retorno. É o destino favorito para aposentados, nômades digitais e famílias que priorizam segurança e contato com a natureza.
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