Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOBILIDADE INTELIGENTE

A capital do Nordeste com menor custo de vida e melhor bem-estar: veja

Saiba por que este destino é o segredo para quem busca morar no litoral sem gastar muito

Jair Mendonça Jr
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cidade abriga cerca de 600 mil habitantes
Cidade abriga cerca de 600 mil habitantes - Foto: Reprodução internet

Enquanto o custo de moradia dispara em capitais vizinhas, este destino mantém o valor do metro quadrado em uma média de R$ 4.885, segundo dados do Índice FipeZAP+.

Capital sergipana
Capital sergipana | Foto: Reprodução internet

Estamos falando de Aracaju, em Sergipe. A capital sergipana, que abriga cerca de 600 mil habitantes, segundo o último Censo do IBGE, prova que é possível viver no paraíso com as finanças no azul.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, isso permite que o morador viva em áreas nobres pagando o que pagaria em bairros periféricos de outras grandes cidades litorâneas.

  • Economia real: serviços básicos, alimentação e lazer custam, em média, 20% menos que em Salvador ou Recife, segundo dados comparativos Numbeo/Expatistan.
  • Mobilidade inteligente: Por ser uma cidade compacta e plana, o gasto com combustível é reduzido e o tempo de deslocamento é um dos menores entre as capitais brasileiras.

Qualidade de vida com "jeito de interior"

Conforme informações do Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD, com um IDH de 0,770, considerado alto, Aracaju se destaca pelo urbanismo em formato de tabuleiro de xadrez, o que facilita a ventilação e a organização do tráfego.

  • Segurança e saúde: índices de saneamento básico superiores à média da região, conforme o Instituto Trata Brasil / SNIS, e uma rede de saúde que é polo de referência regional.
  • Lazer sustentável: uma das orlas mais bonitas do país, equipada com parques, ciclovias e lagos, sem a poluição visual das grandes aglomerações.

Leia Também:

Pernambuco e Paraíba decretam estado de emergência após chuvas
Gigante alemã investe R$ 1 bi e gera centenas de empregos no Brasil
A estratégia dos negócios baianos para faturar alto com a Copa do Mundo

Atrativos que encantam moradores e turistas

Crooa do Goré
Crooa do Goré | Foto: Reprodução internet

A vida em Aracaju mistura a tranquilidade de uma cidade média com opções de lazer de alto nível.

  • Orla da Atalaia: um complexo de lazer completo com a famosa Passarela do Caranguejo.
  • Natureza preservada: passeios fluviais pelo Rio Vaza-Barris, como a Crooa do Goré.
  • Cultura viva: Sede de um dos maiores festejos juninos do Brasil, o Forró Caju.

Por que investir neste destino agora?

Aracaju
Aracaju | Foto: Reprodução internet

Diferente de outros polos que já atingiram o pico de valorização, Aracaju ainda oferece oportunidades imobiliárias com alto potencial de retorno. É o destino favorito para aposentados, nômades digitais e famílias que priorizam segurança e contato com a natureza.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aracaju Litoral Nordeste

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cidade abriga cerca de 600 mil habitantes
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Cidade abriga cerca de 600 mil habitantes
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Cidade abriga cerca de 600 mil habitantes
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Cidade abriga cerca de 600 mil habitantes
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

x