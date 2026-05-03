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CALAMIDADE

Pernambuco e Paraíba decretam estado de emergência após chuvas

Chuvas fortes atigem os estados desde a sexta-feira, 1º

Agatha Victoria Reis
Por

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Pernambuco e Paraíba
Pernambuco e Paraíba - Foto: Reprodução| Agência Brasil

Chuvas fortes que atingiram os estados de Pernambuco e Paraíba já somam ao menos oito mortos e milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Diante da situação, os governos estaduais declararam estado de emergência e calamidade.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), decretou no sábado, 2, estado de emergência em cerca de 27 municípios. Na lista estão Recife, Olinda e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana, onde foram registradas seis mortes, cinco em decorrência de deslizamentos e uma causada por enxurrada.

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A medida tem validade de 180 dias e permite a execução de ações emergenciais, assistência às famílias e apoio na solicitação de recursos junto ao Governo Federal.

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A Defesa Civil do estado registrou 1.601 pessoas desabrigadas e 1.389 desalojadas. As ações do governo seguem de forma integrada, com resgates, acolhimento, distribuição de colchões, kits de higiene, limpeza e apoio humanitário.

Calamidade na Paraíba

Na Paraíba, o governador Lucas Ribeiro (Progressistas) também decretou estado de calamidade pública no sábado, 2. De acordo com o governo estadual, estima-se que ao menos 16 mil pessoas tenham sido afetadas pelas fortes chuvas.

Entre os atingidos, 624 pessoas estão desalojadas e 703 estão desabrigadas. No estado, duas mortes foram registradas no interior de Guarabira, a cerca de 100 quilômetros de João Pessoa.

Uma força-tarefa foi mobilizada para auxiliar na resposta emergencial. Ao todo, 746 militares foram acionados, além do uso de viaturas, embarcações e aeronaves em cidades paraibanas.

Além disso, há monitoramento sanitário para prevenir doenças comuns em enchentes, como leptospirose e outras infecções.

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