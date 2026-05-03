VEJA VAGAS
Gigante alemã investe R$ 1 bi e gera centenas de empregos no Brasil
Aporte recorde visa nacionalizar produção de baterias e fortalecer mobilidade elétrica no país
A gigante alemã Bosch acaba de confirmar um plano de investimento de R$ 1 bilhão para suas operações na América Latina em 2026. A notícia para o mercado nacional é que o Brasil será o destino da maior parte desses recursos, consolidando o país como um polo estratégico de tecnologia e exportação.
O movimento deve impactar diretamente o mercado de trabalho, com a expectativa de geração de centenas de novos empregos diretos e indiretos, especialmente na região de Campinas (SP).
Onde o investimento será aplicado?
O foco do aporte está na modernização industrial e na sustentabilidade. A unidade de Campinas, considerada uma das mais produtivas do grupo no mundo, receberá novas linhas de montagem voltadas para a mobilidade elétrica.
Os principais projetos incluem
- Motores para levantadores de vidro: expansão da capacidade produtiva.
- Propulsão elétrica: desenvolvimento de componentes para veículos comerciais e caminhões.
- Nacionalização de baterias: a Bosch passará a fabricar baterias de 18V para ferramentas elétricas no Brasil, reduzindo a dependência de componentes importados da Ásia.
Vagas de emprego: quais áreas serão contratadas?
Com a abertura de novas linhas de produção e o reforço no setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a empresa precisará de talentos em diversos níveis. As áreas com maior demanda devem ser:
- Operacional: auxiliares de produção, montadores e operadores de máquinas.
- Técnica: técnicos em eletrônica, eletromecânica e manutenção industrial.
- Engenharia: especialistas em software automotivo, engenheiros de produção e desenvolvedores de sistemas elétricos.
- Logística: analistas de cadeia de suprimentos e comércio exterior.
Como se candidatar às vagas da Bosch?
A multinacional utiliza um portal global de carreiras para centralizar suas oportunidades. Para quem deseja concorrer a uma das futuras vagas decorrentes deste investimento, o caminho oficial é:
- Portal Bosch Careers: acessar o site oficial.
- LinkedIn: seguir a página "Bosch Brasil" para alertas de vagas em tempo real.
- Programas de talentos: ficar atento aos períodos de inscrição para programas de estágio e trainee, que são portas de entrada comuns na companhia.
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Impacto na economia brasileira
Além da geração de empregos, o investimento de R$ 1 bilhão reforça o papel do Brasil como exportador global. Atualmente, cerca de 20% da produção da Bosch no país é enviada para mercados exigentes como Europa e América do Norte.
A produção local de baterias também deve beneficiar o consumidor final e a indústria nacional, garantindo preços mais competitivos e maior agilidade na cadeia de suprimentos.
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