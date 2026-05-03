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BRASIL

Pix passa a ter limite de R$ 200 em novos celulares; entenda mudanças

Regra tem como objetivo aumentar a proteção contra fraudes

Victoria Isabel
Por

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Confira mudanças
Confira mudanças - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

As transferências via Pix estão passando por novas regras de segurança implementadas pelo Banco Central do Brasil. As medidas incluem limites reduzidos para transações realizadas em dispositivos não reconhecidos, com o objetivo de aumentar a proteção contra fraudes.

A partir dessas diretrizes, usuários que acessarem suas contas por um celular novo ou ainda não validado terão restrições temporárias. Nesses casos, cada operação fica limitada a R$ 200, com um teto diário de R$ 1.000, até que o aparelho seja confirmado pela instituição financeira.

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Limite em dispositivos não cadastrados

A restrição é aplicada automaticamente quando o sistema identifica que o dispositivo utilizado não faz parte do histórico do cliente. Segundo o Banco Central, a validação do aparelho é necessária para liberar o uso completo das funcionalidades.

  • Limite por transação: R$ 200
  • Limite diário: R$ 1.000
  • Liberação total: após validação do dispositivo junto ao banco

A medida busca garantir que o acesso à conta seja feito, de fato, pelo titular, reduzindo riscos em casos de invasão.

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Bloqueio cautelar pode reter valores

Outra mudança relevante envolve o chamado bloqueio cautelar. Bancos como Nubank, Itaú Unibanco e Caixa Econômica Federal podem reter valores recebidos por até 72 horas caso identifiquem movimentações consideradas suspeitas.

Durante esse período, o dinheiro passa por análise interna. Se não houver indícios de fraude, o valor é liberado normalmente. Caso contrário, a quantia pode ser devolvida à conta de origem.

Regras também valem para transações noturnas

As normas de segurança também mantêm limites específicos para o período noturno. Entre 20h e 6h, transferências feitas por pessoas físicas continuam com limite padrão de R$ 1.000.

Essa restrição foi pensada para reduzir crimes como sequestros-relâmpago e extorsões, que costumam ocorrer com maior frequência nesse intervalo de tempo.

O que acontece se o Pix for bloqueado?

Quando uma transação entra no bloqueio cautelar, o valor não é perdido. Ele permanece temporariamente retido na conta de destino até a conclusão da análise.

  • Se a operação for considerada legítima, o valor é liberado
  • Se houver suspeita confirmada, o dinheiro retorna ao remetente

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