A estratégia dos negócios baianos para faturar alto com a Copa do Mundo

Gabriel conta que a linha Convocados da ARC foi criada para o Mundial - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, negócios de diferentes setores já começam a se preparar para aproveitar o aumento da movimentação em torno dos jogos da seleção brasileira.

Levantamento da Scanntech aponta que o torneio pode gerar elevação de aproximadamente 69% no fluxo em loja nas duas horas que antecedem as partidas do Brasil, além de alta de 8,3% no tráfego um dia antes dos jogos.

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A empresa avalia que o cenário deste ano pode ser ainda mais favorável ao consumo, já que a competição terá mais partidas, maior duração e jogos do Brasil previstos em horários mais próximos do período noturno, o que pode beneficiar bares, restaurantes, mercados, supermercados, delivery, vestuário e produtos temáticos.

Felipe Passarelli, head de Inteligência de Mercado da Scanntech, explica que o aumento no ticket médio está ligado ao planejamento do consumidor para os dias de jogos. A Copa cria ocasiões sociais previsíveis, em que as pessoas tendem a comprar com antecedência e dimensionar melhor o consumo para encontros e comemorações.

Esse movimento faz com que categorias normalmente mais contidas entrem no carrinho com mais força, impulsionadas pelo caráter de comemoração do evento.

“O caráter de celebração do evento ativa um momento de conexão que incentiva o consumidor a incorporar itens de maior valor agregado, indo além do consumo cotidiano”, afirma Passarelli.

Esse comportamento também altera a dinâmica de operação dos estabelecimentos, já que a movimentação se concentra em momentos diferentes antes das partidas. Na véspera, predomina uma compra mais planejada, com maior abastecimento para o evento; já no dia do jogo, especialmente nas horas que antecedem a partida, surge uma demanda mais rápida e emergencial.

“O torcedor brasileiro opera em dois modos distintos de compra. Na véspera do jogo,predomina a missão planejada: ticket médio 24% maior, mix 16,5% mais amplo e uma mentalidade de abastecimento para o evento. No dia do jogo, entra em cena a missão de emergência”, destaca Felipe.

Moda do Mundial

No comércio de moda, a Copa também aparece como oportunidade para marcas que trabalham com identidade visual ligada ao futebol.

O empresário Gabriel Lima, dono da ARC, lançou a linha Convocados com peças voltadas ao Mundial e afirma que a proposta surgiu para fugir do modelo tradicional das camisas de time.

“A ideia de lançar a linha Convocados foi suprir essa necessidade de trazer modelos variados ao público, sair desse padrão de camisa de time, de ser um modelo só”, conta.

| Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A coleção também busca aproveitar o clima do maior evento futebolístico do mundo, período em que o público quer se sentir parte da competição.

Atualmente, a coleção reúne sete peças, entre camisas de botão, modelos oversized, cropped, regata e versões inspiradas na amarelinha.

Gabriel explica que a marca busca alcançar um público mais jovem,interessado em peças ligadas ao futebol, mas com mais estilo e autenticidade para usar nos jogos ou em outros eventos.

A expectativa de vendas é positiva desde antes do lançamento, quando os primeiros spoilers já despertaram interesse nas redes sociais. “Assim que lançamos, já teve pedidos”, contou.

Para Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-BA,a Copa tem potencial para movimentar diferentes segmentos do comércio à medida que o torneio se aproxima e passa a ganhar mais espaço na mídia e nas redes sociais.

A ativação do varejo tende a crescer a partir da convocação da seleção e da intensificação da cobertura sobre a competição.

“Vários setores vão sendo ativados de forma mais expressiva quando começa a Copa do Mundo. Mesmo com dúvidas sobre o desempenho do Brasil na Copa do Mundo, os jogos sempre costumam movimentar o comércio”, afirma o consultor.

Nesse cenário, o planejamento antecipado se torna essencial para evitar perda de vendas em um período de maior concorrência. Guilherme avalia que empresas de vestuário, supermercados, bares, restaurantes, lojas de decoração e eletroeletrônicos precisam ajustar suas estratégias conforme o perfil do público e o tipo de produto vendido.

Entre os principais cuidados, estão reforçar estoques, destacar produtos relacionados à Copa, organizar melhor a exposição nas lojas e criar combinações que agreguem valor à compra, como bebidas próximas a salgados, televisores associados a sistemas de som ou peças de vestuário reunidas em conjuntos temáticos.

No setor de bares e restaurantes, a preparação também passa por transmissão dos jogos, promoções e reforço na operação. Victor Hugo Lemos, dono do restaurante Tempero do Carbora, aberto desde 2021, pretende exibir todas as partidas do Brasil e das principais seleções, além de criar ações especiais para atrair o público nos dias de maior movimento.

“Farei algumas promoções em dias dos jogos da seleção brasileira, a decoração não pode faltar”, afirma. O restaurante também deve dobrar o estoque e o quadro de funcionários, com escala rotativa para evitar sobrecarga da equipe.

Edicarlos Santos, coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae Bahia, reforça que a preparação deve começar antes dos jogos, com organização comercial e atenção à experiência oferecida ao cliente.

“A preparação antecipada é fundamental. O empreendedor deve começar analisando o seu público, entendendo o comportamento de consumo durante eventos esportivos e planejando ações específicas”, diz.

A Copa também pode ser usada para ampliar o relacionamento com o público, desde que os negócios consigam manter a comunicação após o evento.

“O empreendedor deve aproveitar esse momento para oferecer uma experiência positiva, coletar contatos, investir em relacionamento e manter a comunicação após o evento”, completa.

*Sob supervisão da editora Cassanda Barteló