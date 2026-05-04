ECONOMIA
Desenrola 2.0: brasileiros endividados terão CPF bloqueado em sites de apostas
Novo programa de renegociação prevê restrições a bets e uso do FGTS
O governo federal lançou uma nova etapa do programa Desenrola Brasil, com foco na renegociação de dívidas e inclusão de medidas mais rígidas para conter o endividamento. Entre elas, está o bloqueio do CPF de participantes em sites de apostas online. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira, 4.
A iniciativa prevê uma mobilização nacional de 90 dias para que brasileiros regularizem sua situação financeira, com apoio de bancos e instituições participantes.
Quem pode participar
O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). A adesão não é automática e deve ser feita diretamente pelos canais oficiais das instituições financeiras.
Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a expectativa é alcançar até 20 milhões de brasileiros.
“O que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuírem o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívidas que vocês já estão devendo há muito tempo e que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito, do cheque especial”, afirmou.
Leia Também:
Descontos e condições de pagamento
O Desenrola 2.0 prevê condições facilitadas para renegociação, com:
- descontos entre 30% e 90%
- juros de até 1,99% ao mês
- parcelamento em até 48 meses
- primeira parcela em até 35 dias
- limite de até R$ 15 mil por pessoa, por banco
Os descontos variam conforme o tipo e o tempo da dívida, podendo chegar a 90% em casos mais antigos.
Bloqueio em sites de apostas
Uma das principais novidades é o bloqueio do CPF dos participantes em plataformas de apostas por até 12 meses. A medida busca evitar que o endividamento seja agravado por jogos.
“Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao Novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos”, disse o presidente.
Regras também para bancos
O programa também estabelece contrapartidas para as instituições financeiras. Dívidas de até R$ 100 deverão ser retiradas dos cadastros de inadimplência.
Além disso, haverá restrições ao uso de crédito para apostas, incluindo modalidades como cartão de crédito e Pix vinculado a jogos.
Uso de FGTS e outras medidas
O novo Desenrola reúne diferentes frentes de apoio, incluindo uso do FGTS, crédito consignado e programas voltados a setores específicos.
A proposta é ampliar o acesso à renegociação e criar condições mais sustentáveis para o pagamento das dívidas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes