Desenrola 2.0: brasileiros endividados terão CPF bloqueado em sites de apostas

O governo federal lançou uma nova etapa do programa Desenrola Brasil, com foco na renegociação de dívidas e inclusão de medidas mais rígidas para conter o endividamento. Entre elas, está o bloqueio do CPF de participantes em sites de apostas online. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira, 4.

A iniciativa prevê uma mobilização nacional de 90 dias para que brasileiros regularizem sua situação financeira, com apoio de bancos e instituições participantes.

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Quem pode participar

O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). A adesão não é automática e deve ser feita diretamente pelos canais oficiais das instituições financeiras.

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a expectativa é alcançar até 20 milhões de brasileiros.

“O que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuírem o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívidas que vocês já estão devendo há muito tempo e que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito, do cheque especial”, afirmou.

Descontos e condições de pagamento



O Desenrola 2.0 prevê condições facilitadas para renegociação, com:

descontos entre 30% e 90%

juros de até 1,99% ao mês

parcelamento em até 48 meses

primeira parcela em até 35 dias

limite de até R$ 15 mil por pessoa, por banco

Os descontos variam conforme o tipo e o tempo da dívida, podendo chegar a 90% em casos mais antigos.

Bloqueio em sites de apostas

Uma das principais novidades é o bloqueio do CPF dos participantes em plataformas de apostas por até 12 meses. A medida busca evitar que o endividamento seja agravado por jogos.

“Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao Novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos”, disse o presidente.

Regras também para bancos

O programa também estabelece contrapartidas para as instituições financeiras. Dívidas de até R$ 100 deverão ser retiradas dos cadastros de inadimplência.

Além disso, haverá restrições ao uso de crédito para apostas, incluindo modalidades como cartão de crédito e Pix vinculado a jogos.

Uso de FGTS e outras medidas

O novo Desenrola reúne diferentes frentes de apoio, incluindo uso do FGTS, crédito consignado e programas voltados a setores específicos.

A proposta é ampliar o acesso à renegociação e criar condições mais sustentáveis para o pagamento das dívidas.