ECONOMIA
Após alta do cacau, gigante dos chocolates anuncia saída do mercado
Rede com 141 anos encerra atividades após aumento de custos e queda no consumo
O aumento no preço do cacau e a pressão econômica global atingiram em cheio o setor de doces e já provocam baixas históricas. A tradicional rede Lammes Candies, com 141 anos de atuação anunciou o fechamento definitivo de todas as suas lojas, tornando-se símbolo da crise que atinge o varejo do segmento.
Alta de custos pressiona negócios centenários
O cenário recente tem sido desafiador para empresas do setor. Insumos como cacau, açúcar, leite e oleaginosas sofreram forte impacto, especialmente após oscilações de oferta e fatores climáticos.
Em 2025, o cacau registrou picos de preço e seguiu em alta ao longo de 2026, elevando os custos de produção. Ao mesmo tempo, consumidores mais cautelosos dificultam o repasse desses aumentos, comprimindo as margens das empresas.
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Empresa tradicional não resiste
Nos Estados Unidos, a Lammes Candies virou um dos principais exemplos dessa crise. Fundada em 1885, a marca construiu uma trajetória sólida como fabricante familiar e, ao longo do tempo, consolidou presença regional com até sete lojas.
Em 2026, no entanto, comunicados nas unidades confirmaram o encerramento das atividades, citando condições de mercado adversas e a inviabilidade de manter o negócio sustentável.
Nem produtos icônicos seguraram as vendas
Mesmo com itens tradicionais no portfólio, a empresa não conseguiu escapar da pressão econômica. O destaque da marca era o doce Texas Chewy Pecan Praline, produzido desde o século XIX.
Outros produtos também ajudaram a construir a identidade da rede, mas o aumento de custos com insumos, energia, transporte e mão de obra pesou mais.
Crise vai além de uma empresa
Especialistas apontam que o problema é estrutural. A alta do cacau, somada a juros elevados, inflação de serviços e crédito mais restrito, tem criado um ambiente difícil para o varejo de doces.
Além disso, a redução no consumo de produtos considerados supérfluos impacta diretamente as vendas, tornando ainda mais desafiadora a sobrevivência de negócios dependentes de lojas físicas.
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