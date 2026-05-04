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ECONOMIA

Após alta do cacau, gigante dos chocolates anuncia saída do mercado

Rede com 141 anos encerra atividades após aumento de custos e queda no consumo

Iarla Queiroz
Por

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Lammes Candies
Lammes Candies - Foto: Divulgação

O aumento no preço do cacau e a pressão econômica global atingiram em cheio o setor de doces e já provocam baixas históricas. A tradicional rede Lammes Candies, com 141 anos de atuação anunciou o fechamento definitivo de todas as suas lojas, tornando-se símbolo da crise que atinge o varejo do segmento.

Alta de custos pressiona negócios centenários

O cenário recente tem sido desafiador para empresas do setor. Insumos como cacau, açúcar, leite e oleaginosas sofreram forte impacto, especialmente após oscilações de oferta e fatores climáticos.

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Em 2025, o cacau registrou picos de preço e seguiu em alta ao longo de 2026, elevando os custos de produção. Ao mesmo tempo, consumidores mais cautelosos dificultam o repasse desses aumentos, comprimindo as margens das empresas.

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Empresa tradicional não resiste

Nos Estados Unidos, a Lammes Candies virou um dos principais exemplos dessa crise. Fundada em 1885, a marca construiu uma trajetória sólida como fabricante familiar e, ao longo do tempo, consolidou presença regional com até sete lojas.

Em 2026, no entanto, comunicados nas unidades confirmaram o encerramento das atividades, citando condições de mercado adversas e a inviabilidade de manter o negócio sustentável.

Nem produtos icônicos seguraram as vendas

Mesmo com itens tradicionais no portfólio, a empresa não conseguiu escapar da pressão econômica. O destaque da marca era o doce Texas Chewy Pecan Praline, produzido desde o século XIX.

Outros produtos também ajudaram a construir a identidade da rede, mas o aumento de custos com insumos, energia, transporte e mão de obra pesou mais.

Crise vai além de uma empresa

Especialistas apontam que o problema é estrutural. A alta do cacau, somada a juros elevados, inflação de serviços e crédito mais restrito, tem criado um ambiente difícil para o varejo de doces.

Além disso, a redução no consumo de produtos considerados supérfluos impacta diretamente as vendas, tornando ainda mais desafiadora a sobrevivência de negócios dependentes de lojas físicas.

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Tags:

chocolate economia encerramento de atividades

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