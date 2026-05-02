Do café ao vinho: veja alimentos brasileiros protegidos por acordo Mercosul-UE

O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia entrou em vigor e trouxe mudanças importantes para a produção e comercialização de alimentos. A partir de agora, diversos produtos tradicionais dos países dos dois blocos passam a ter reconhecimento como propriedade intelectual, ficando protegidos contra cópias e uso indevido de seus nomes.

Essa proteção ocorre por meio da chamada indicação geográfica (IG), que impede que itens sejam produzidos ou vendidos fora de suas regiões de origem com a mesma denominação.

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Com isso, produtos europeus como champanhe, conhaque e presunto tipo Parma tendem a deixar de ser fabricados no Brasil com esses nomes. O acordo, no entanto, prevê um período de transição que pode chegar a até 10 anos para adaptação das empresas.

Por outro lado, o Brasil também passa a contar com maior proteção internacional para seus produtos típicos. Ao todo, 37 itens nacionais foram incluídos na lista, entre eles a cachaça e o queijo Canastra, que passam a ter reconhecimento e proteção contra falsificações no exterior. As informações são do g1.

Aliemntos brasileiros protegidos: