ECONOMIA
Do café ao vinho: veja alimentos brasileiros protegidos por acordo Mercosul-UE
37 itens nacionais foram incluídos na lista
O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia entrou em vigor e trouxe mudanças importantes para a produção e comercialização de alimentos. A partir de agora, diversos produtos tradicionais dos países dos dois blocos passam a ter reconhecimento como propriedade intelectual, ficando protegidos contra cópias e uso indevido de seus nomes.
Essa proteção ocorre por meio da chamada indicação geográfica (IG), que impede que itens sejam produzidos ou vendidos fora de suas regiões de origem com a mesma denominação.
Com isso, produtos europeus como champanhe, conhaque e presunto tipo Parma tendem a deixar de ser fabricados no Brasil com esses nomes. O acordo, no entanto, prevê um período de transição que pode chegar a até 10 anos para adaptação das empresas.
Por outro lado, o Brasil também passa a contar com maior proteção internacional para seus produtos típicos. Ao todo, 37 itens nacionais foram incluídos na lista, entre eles a cachaça e o queijo Canastra, que passam a ter reconhecimento e proteção contra falsificações no exterior. As informações são do g1.
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Aliemntos brasileiros protegidos:
- Região do Cerrado Mineiro — Café, erva-mate, especiarias e preparações
- Região São Bento de Urânia — Produtos vegetais frescos e processados
- São Mateus — Café, erva-mate, especiarias e preparações
- Serro — Queijos
- Vale do Submédio São Francisco — Frutas e nozes frescas e processadas
- Vale dos Vinhedos — Vinhos
- Vales da Uva Goethe — Vinhos
- Alta Mogiana — Café, erva-mate, especiarias e preparações
- Altos Montes — Vinhos
- Cachaça — Bebidas destiladas
- Canastra — Queijos
- Carlópolis — Frutas e nozes frescas e processadas
- Costa Negra — Crustáceos
- Cruzeiro do Sul — Produtos da indústria da moagem
- Farroupilha — Vinhos
- Linhares — Cacau e preparações de cacau
- Litoral Norte Gaúcho — Cereais
- Manguezais de Alagoas — Outros produtos comestíveis de origem animal
- Maracaju — Carnes frescas, congeladas e processadas
- Marialva — Frutas e nozes frescas e processadas
- Microrregião de Abaíra — Bebidas destiladas
- Monte Belo — Vinhos
- Mossoró — Frutas e nozes frescas e processadas
- Norte Pioneiro do Paraná — Café, erva-mate, especiarias e preparações
- Oeste do Paraná — Mel
- Ortigueira — Mel
- Pampa Gaúcho da Campanha Meridional — Carnes frescas, congeladas e processadas
- Pantanal — Carnes frescas, congeladas e processadas
- Paraty — Bebidas destiladas
- Pelotas — Produtos de confeitaria e panificados
- Piauí — Frutas e nozes frescas e processadas
- Pinto Bandeira — Vinhos
- Região da Mata Rosa — Especiarias
- Região do Alto Paraíso de Goiás — Outros produtos comestíveis de origem animal
- Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais — Café, erva-mate, especiarias e preparações
- Região de Pinhal — Café, erva-mate, especiarias e preparações
- Região de Salinas — Bebidas destiladas
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