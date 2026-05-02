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ECONOMIA

Do café ao vinho: veja alimentos brasileiros protegidos por acordo Mercosul-UE

37 itens nacionais foram incluídos na lista

Victoria Isabel
Por

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Glass of red wine and bottle on bar counter at bar
Glass of red wine and bottle on bar counter at bar - Foto: Freepik/Magnific

O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia entrou em vigor e trouxe mudanças importantes para a produção e comercialização de alimentos. A partir de agora, diversos produtos tradicionais dos países dos dois blocos passam a ter reconhecimento como propriedade intelectual, ficando protegidos contra cópias e uso indevido de seus nomes.

Essa proteção ocorre por meio da chamada indicação geográfica (IG), que impede que itens sejam produzidos ou vendidos fora de suas regiões de origem com a mesma denominação.

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Com isso, produtos europeus como champanhe, conhaque e presunto tipo Parma tendem a deixar de ser fabricados no Brasil com esses nomes. O acordo, no entanto, prevê um período de transição que pode chegar a até 10 anos para adaptação das empresas.

Por outro lado, o Brasil também passa a contar com maior proteção internacional para seus produtos típicos. Ao todo, 37 itens nacionais foram incluídos na lista, entre eles a cachaça e o queijo Canastra, que passam a ter reconhecimento e proteção contra falsificações no exterior. As informações são do g1.

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Aliemntos brasileiros protegidos:

  • Região do Cerrado Mineiro — Café, erva-mate, especiarias e preparações
  • Região São Bento de Urânia — Produtos vegetais frescos e processados
  • São Mateus — Café, erva-mate, especiarias e preparações
  • Serro — Queijos
  • Vale do Submédio São Francisco — Frutas e nozes frescas e processadas
  • Vale dos Vinhedos — Vinhos
  • Vales da Uva Goethe — Vinhos
  • Alta Mogiana — Café, erva-mate, especiarias e preparações
  • Altos Montes — Vinhos
  • Cachaça — Bebidas destiladas
  • Canastra — Queijos
  • Carlópolis — Frutas e nozes frescas e processadas
  • Costa Negra — Crustáceos
  • Cruzeiro do Sul — Produtos da indústria da moagem
  • Farroupilha — Vinhos
  • Linhares — Cacau e preparações de cacau
  • Litoral Norte Gaúcho — Cereais
  • Manguezais de Alagoas — Outros produtos comestíveis de origem animal
  • Maracaju — Carnes frescas, congeladas e processadas
  • Marialva — Frutas e nozes frescas e processadas
  • Microrregião de Abaíra — Bebidas destiladas
  • Monte Belo — Vinhos
  • Mossoró — Frutas e nozes frescas e processadas
  • Norte Pioneiro do Paraná — Café, erva-mate, especiarias e preparações
  • Oeste do Paraná — Mel
  • Ortigueira — Mel
  • Pampa Gaúcho da Campanha Meridional — Carnes frescas, congeladas e processadas
  • Pantanal — Carnes frescas, congeladas e processadas
  • Paraty — Bebidas destiladas
  • Pelotas — Produtos de confeitaria e panificados
  • Piauí — Frutas e nozes frescas e processadas
  • Pinto Bandeira — Vinhos
  • Região da Mata Rosa — Especiarias
  • Região do Alto Paraíso de Goiás — Outros produtos comestíveis de origem animal
  • Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais — Café, erva-mate, especiarias e preparações
  • Região de Pinhal — Café, erva-mate, especiarias e preparações
  • Região de Salinas — Bebidas destiladas

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Tags:

acordo UE-Mercosul alimentos Café Vinho

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