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20 ANOS DE NEGOCIAÇÕES

Lula oficializa acordo Mercosul-UE com início previsto para 1º de maio

Presidente marcou cerimônia nesta terça-feira, 28, para assinar decreto

Ane Catarine
Por

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Lula assina nesta terça-feira acordo Mercosul-UE
Lula assina nesta terça-feira acordo Mercosul-UE - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta terça-feira, 28, o decreto que promulga o acordo entre Mercosul e União Europeia, em cerimônia no Palácio do Planalto. A medida formaliza a incorporação do tratado ao ordenamento jurídico brasileiro e marca o avanço de um processo negociado por mais de 20 anos.

Apesar da promulgação, o acordo começará a valer de forma provisória a partir de 1º de maio. Isso ocorre porque o texto ainda precisa ser aprovado por todos os países-membros dos dois blocos, etapa que não foi concluída.

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Na União Europeia, o tratado enfrenta resistência de alguns países e chegou a ser encaminhado para análise do Tribunal de Justiça do bloco.

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Mesmo assim, a parte comercial pode entrar em vigor porque é de competência exclusiva da União Europeia e já foi aprovada pelo Parlamento Europeu.

Já os trechos políticos e de cooperação ainda dependem da aprovação individual de cada país-membro.

“Parceria abrangente”

Na semana passada, durante viagem à Europa, Lula afirmou que o acordo representa uma aposta no multilateralismo.

“A entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia, no dia 1º de maio, abre espaço para uma parceria abrangente, que vai muito além do livre comércio. Estamos falando de um modelo de cooperação que valoriza e protege os trabalhadores”, disse o petista na Alemanha.

Impacto na econômico

O acordo conecta dois blocos que somam mais de 700 milhões de pessoas e cerca de um quarto da economia mundial.

Ao longo dos próximos anos, é prevista a redução de tarifas para 91% dos produtos exportados pelo Mercosul e 95% dos produtos exportados pela União Europeia.

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Tags:

acordo Mercosul-UE brasil Lula

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