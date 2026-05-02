Pagamento do Pé-de-Meia começa nesta semana; veja quem recebe

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Último grupo recebe R$ 200 do Pé-de-Meia - Foto: MEC/DIVULGAÇÃO

O pagamento da segunda parcela do Pé-de-Meia em 2026 chega à reta final nesta segunda-feira, 4 de maio. Nesta etapa, recebem os estudantes nascidos em novembro e dezembro, encerrando o calendário de depósitos iniciado no fim de abril.

O valor do benefício é de R$ 200 e é destinado a alunos que mantiveram pelo menos 80% de presença nas aulas entre fevereiro e março.

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Quem recebe nesta segunda

O pagamento desta segunda contempla exclusivamente os beneficiários nascidos em novembro e dezembro.

Eles fazem parte do último grupo do cronograma definido pelo Ministério da Educação (MEC), que organizou os depósitos conforme o mês de nascimento dos estudantes.

Calendário foi escalonado



Os repasses começaram no dia 27 de abril e seguiram de forma gradual ao longo da semana.

Veja como ficou o calendário completo:

Janeiro e fevereiro: 27 de abril

Março e abril: 28 de abril

Maio e junho: 29 de abril

Julho e agosto: 30 de abril

Setembro e outubro: 30 de abril

Novembro e dezembro: 4 de maio

Quem tem direito ao benefício

O incentivo financeiro é pago a estudantes que atingiram a frequência mínima exigida pelo programa.

Além disso, o MEC pode incluir no pagamento parcelas de matrícula de 2026 e de conclusão de 2025, caso as informações tenham sido enviadas ou atualizadas pelas redes de ensino.

Quem pode participar do programa

O Pé-de-Meia é voltado para alunos da rede pública que atendem a critérios específicos:

ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na EJA

estar inscrito no CadÚnico

ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa

possuir CPF regular

manter frequência mínima de 80%

Como funciona a inclusão

A entrada no programa é automática, com base nos dados do Cadastro Único.

Para 2026, o MEC considera famílias cadastradas até 7 de agosto. Também é necessário manter os dados atualizados, já que o cadastro tem validade de 24 meses.

Quanto o aluno pode receber

Ao longo do ensino médio, o estudante pode acumular diferentes valores.

Além dos R$ 200 mensais, há pagamento de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído e um adicional de R$ 200 pela participação no Enem.

No caso da EJA, o estudante recebe R$ 200 pela matrícula e R$ 225 pela frequência.

O que é o Pé-de-Meia

Criado pela Lei nº 14.818/2024, o programa busca incentivar a permanência dos jovens na escola por meio de apoio financeiro.

A iniciativa já alcançou milhões de estudantes e segue como uma das principais políticas voltadas à educação e inclusão social no país.