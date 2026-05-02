ECONOMIA
Pagamento do Pé-de-Meia começa nesta semana; veja quem recebe
MEC conclui calendário da segunda parcela com depósitos para nascidos em novembro e dezembro
O pagamento da segunda parcela do Pé-de-Meia em 2026 chega à reta final nesta segunda-feira, 4 de maio. Nesta etapa, recebem os estudantes nascidos em novembro e dezembro, encerrando o calendário de depósitos iniciado no fim de abril.
O valor do benefício é de R$ 200 e é destinado a alunos que mantiveram pelo menos 80% de presença nas aulas entre fevereiro e março.
Quem recebe nesta segunda
O pagamento desta segunda contempla exclusivamente os beneficiários nascidos em novembro e dezembro.
Eles fazem parte do último grupo do cronograma definido pelo Ministério da Educação (MEC), que organizou os depósitos conforme o mês de nascimento dos estudantes.
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Calendário foi escalonado
Os repasses começaram no dia 27 de abril e seguiram de forma gradual ao longo da semana.
Veja como ficou o calendário completo:
- Janeiro e fevereiro: 27 de abril
- Março e abril: 28 de abril
- Maio e junho: 29 de abril
- Julho e agosto: 30 de abril
- Setembro e outubro: 30 de abril
- Novembro e dezembro: 4 de maio
Quem tem direito ao benefício
O incentivo financeiro é pago a estudantes que atingiram a frequência mínima exigida pelo programa.
Além disso, o MEC pode incluir no pagamento parcelas de matrícula de 2026 e de conclusão de 2025, caso as informações tenham sido enviadas ou atualizadas pelas redes de ensino.
Quem pode participar do programa
O Pé-de-Meia é voltado para alunos da rede pública que atendem a critérios específicos:
- ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na EJA
- estar inscrito no CadÚnico
- ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa
- possuir CPF regular
- manter frequência mínima de 80%
Como funciona a inclusão
A entrada no programa é automática, com base nos dados do Cadastro Único.
Para 2026, o MEC considera famílias cadastradas até 7 de agosto. Também é necessário manter os dados atualizados, já que o cadastro tem validade de 24 meses.
Quanto o aluno pode receber
Ao longo do ensino médio, o estudante pode acumular diferentes valores.
Além dos R$ 200 mensais, há pagamento de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído e um adicional de R$ 200 pela participação no Enem.
No caso da EJA, o estudante recebe R$ 200 pela matrícula e R$ 225 pela frequência.
O que é o Pé-de-Meia
Criado pela Lei nº 14.818/2024, o programa busca incentivar a permanência dos jovens na escola por meio de apoio financeiro.
A iniciativa já alcançou milhões de estudantes e segue como uma das principais políticas voltadas à educação e inclusão social no país.
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