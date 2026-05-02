Nova regra proíbe garupa em motos e prevê multa de até R$ 2,1 mil

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Uma regra que assustou motociclistas nas redes sociais no início de 2026 tem gerado confusão e muita preocupação. A proibição de passageiros em motos com multa que pode chegar a R$ 2,1 mil existe.

A medida foi adotada pelo governo do Peru e está ligada a um contexto específico de segurança pública. Entender o que motivou essa decisão ajuda a separar o que é fato do que não se aplica à realidade brasileira.

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A regra que proibiu garupa

A mudança foi oficializada pelo Decreto Supremo nº 002-2026-MTC, que passou a valer no início de 2026.

A norma proíbe motocicletas de circularem com dois ocupantes em áreas específicas de Lima e Callao. A decisão faz parte de um estado de emergência voltado ao combate da criminalidade.

O foco está em crimes praticados por duplas em motos, como extorsões e homicídios por encomenda.

Multa pode ultrapassar R$ 2 mil



Quem descumprir a regra paga caro.

A penalidade inicial é de 660 soles peruanos, cerca de R$ 1.050. Em caso de reincidência, o valor dobra para 1.320 soles — aproximadamente R$ 2.100.

Diferente de infrações comuns de trânsito, a medida tem caráter de segurança pública, e não apenas de regulamentação viária.

Impacto no dia a dia

A proibição não atingiu apenas quem comete crimes.

Mototaxistas, entregadores e famílias que utilizam a moto como meio de transporte foram diretamente impactados. Em Lima, já há relatos de mudanças na rotina, aumento de custos e pressão por flexibilização da regra.

A restrição acabou criando um efeito em cadeia na mobilidade urbana.

Por que o Peru tomou essa decisão

A medida foi tomada em meio a um cenário de aumento da violência.

Entre os fatores que levaram à decisão estão:

crescimento de crimes cometidos por duplas em motocicletas

estado de emergência em segurança pública

exemplos de medidas semelhantes em países da América Latina

pressão popular por respostas rápidas contra a insegurança

E no Brasil?

O transporte de passageiro em motocicletas segue permitido, desde que respeite as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro.



Entre as exigências estão o uso de capacete adequado, passageiro no assento traseiro com apoio para os pés e idade mínima de 10 anos.

O descumprimento dessas regras é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, suspensão da CNH e retenção do veículo.