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Honda anuncia nova versão de motocicleta queridinha dos brasileiros; veja preços

Modelo deve chegar às concessionárias a partir de maio

Gustavo Zambianco
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Honda Pop 110i ES 2027
Honda Pop 110i ES 2027 - Foto: Divulgação | Honda

A Honda anunciou a chegada da sucessora de uma das motocicletas mais vendidas do Brasil no ano de 2025, o modelo em questão é a Pop 110i ES 2027, que chega ao mercado brasilerio com grandes atualizações, principalmente mecânicas.

Entre as principais mudanças estão a adoção de roda de liga leve com pneus sem câmara, atualizações no sistema de frenagem além de ajustes pontuais no design e na ciclística.

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Além disso, outra grande diferença que vai chegar com o novo modelo é a substituição do pedal de freio traseiro para uma alavanca no punho esquerdo.

Saiba preço e quando vão chegar às concessionárias

A nova Pop 110i ES 2027 vai começar a chegar às concessionárias brasileiras a partir de maio, com preço de R$ 10.588 (base São Paulo), sem frete ou seguro.

Honda Pop 110i ES 2027
Honda Pop 110i ES 2027 | Foto: Divulgação | Honda

Veja as mudanças da nova Pop 110i ES 2027

Substituição do freio traseiro

A principal alteração para a nova motocicleta da Honda se dá pela substituição do pedal de freio traseiro para uma alavanca no punho esquerdo.

Adoção de rodas de liga leve

Outro grande avanço está na adoção de rodas de liga leve, que passam a integrar a linha Pop pela primeira vez. Em decorrência disso, a moto vai adotar pneus tubeless (sem câmara), que tendem a perder pressão de forma gradual em caso de perfuração, facilitando reparos.

Tambores de freio mais amplos

Além disso, o conjunto ainda permitiu que o diâmetro dos tambores de freio fossem ampliados, passando de 110 mm para 130 mm, com impacto direto na eficiência de frenagem.

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Motorização

A linha 2027 vai manter o motor cilíndrico de 109,5 cm³, com arrefecimento a ar e duas válvulas no cabeçote.

O conjunto gera 8,43 cv de potência a 7.250 rpm e 0,945 kgf.m de torque a 5.000 rpm, com alimentação por injeção eletrônica.

O câmbio é um semiautomático rotativo de quatro marchas, não necessitando do acionamento da embreagem, ponto que também foi preservado do modelo antigo.

Motor Honda Pop 110i ES 2027
Motor Honda Pop 110i ES 2027 | Foto: Divulgação | Honda

Visual

Já na parte visual, a motocicleta recebeu um novo conjunto de carenagens, com mudanças discretas.

O assento mantém espaço para dois ocupantes, e o tanque continua posicionado sob o banco. Entre os acessórios, há opção de porta USB-C para recarga de dispositivos móveis.

Cores e garantia

A nova Honda Pop 110i ES 2027 será oferecida em três cores:

  • vermelha;
  • branca;
  • azul.

A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, com plano de revisões periódicas a cada 6.000 km ou seis meses após a primeira inspeção.

Honda Pop 110i ES 2027
Honda Pop 110i ES 2027 | Foto: Divulgação | Honda

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