Álcool ou gasolina? Saiba por que o etanol vence em Salvador hoje

De acordo com o levantamento semanal mais recente realizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o preço médio da gasolina comum na capital baiana está fixado em R$ 7,01. No mesmo período, o etanol hidratado mantém sua competitividade, sendo comercializado em média a R$ 4,93.

A matemática da economia: por que o etanol vence em Salvador?

Com base nos dados oficiais da ANP, a relação de preço entre os dois combustíveis em Salvador está em 70,3%. Embora o limite tradicional de custo-benefício seja de 70%, especialistas destacam que essa paridade é favorável ao etanol por três motivos fundamentais:

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1. Motores flex de alta eficiência

Diferente dos veículos mais antigos, os motores flex modernos — especialmente os turbinados — conseguem extrair uma eficiência maior do etanol, fazendo com que o biocombustível seja vantajoso até o patamar de 73% a 75% do preço da gasolina. Com a paridade atual de 70,3% em Salvador, o motorista já começa a economizar no quilômetro rodado.

2. O impacto da gasolina "C30"

Em 2026, a gasolina comum comercializada nos postos contém uma mistura de 30% de etanol anidro. Essa maior concentração de álcool na mistura reduz levemente o rendimento energético da gasolina pura, o que, por tabela, torna o uso do etanol hidratado (100% álcool) ainda mais atraente financeiramente e tecnicamente.

3. Preservação do sistema de injeção

Para além do bolso, o uso do etanol é recomendado por engenheiros mecânicos para manter a saúde do motor. Por ter uma queima mais limpa, o etanol reduz a formação de depósitos de carbono (borra) nas válvulas e bicos injetores, prolongando a vida útil de componentes críticos em comparação ao uso contínuo de combustíveis fósseis.



