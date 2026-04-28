BYD Mako: Conheça a picape híbrida flex que será rival da Fiat Toro

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Após o sucesso do Dolphin e do Seal, a gigante chinesa BYD prepara o terreno para o lançamento da Mako, uma picape que promete revolucionar o segmento dominado por Fiat Toro e Ford Maverick.

Ao Portal A TARDE, a BYD confirmou que o modelo exibido na feira Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), é um protótipo do que virá a ser o lançamento oficial da marca até o fim de 2026.

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O que é a BYD Mako?

Protótipo da picape BYD Mako exposto na Agrishow em Ribeirão Preto | Foto: Reprodução

Diferente da Shark (picape média que rivaliza com a Toyota Hilux), a BYD Mako deve ocupar o segmento de picapes intermediárias. Ela será construída sobre uma base monobloco, garantindo mais conforto e dirigibilidade urbana, características que consagraram a Fiat Toro no Brasil.

Destaques do novo modelo:

Motorização híbrida flex : o grande diferencial será o sistema híbrido plug-in (PHEV) capaz de rodar com etanol e gasolina, tecnologia que está sendo desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro.

: o grande diferencial será o capaz de rodar com etanol e gasolina, tecnologia que está sendo desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro. Produção nacional: a picape deve ser um dos frutos da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia

Tecnologia de ponta: espera-se o interior tecnológico padrão da marca, com a famosa tela giratória e sistemas avançados de assistência ao condutor ( ADAS ).

Por que a BYD Mako é uma ameaça para a Fiat Toro?

A chegada da Mako traz o benefício da economia de combustível extrema e o torque instantâneo dos motores elétricos, algo que os motores turbo flex ou diesel da concorrência não conseguem entregar com a mesma eficiência.

Além disso, o apelo da sustentabilidade e os incentivos para carros híbridos em grandes centros urbanos colocam a picape da BYD em vantagem estratégica.

Quando chega ao mercado?

Embora o protótipo já esteja circulando em eventos como a Agrishow para medir a aceitação do público agro, a BYD mantém cautela. De acordo com a fabricante, o lançamento oficial ocorrerá até o final de 2026.

Este cronograma coincide com a expansão da capacidade produtiva da fábrica baiana, reforçando o compromisso da marca em tornar o Brasil um polo de exportação de veículos eletrificados para a América Latina.