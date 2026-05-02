Companhia aérea cancela todos os voos após 33 anos de operação

Após 33 anos de operação, a companhia aérea Spirit Airlines anunciou o cancelamento de todos os voos a partir deste sábado, 2, após ter duas falências decretadas.

“É com grande pesar que a Spirit Airlines iniciou, em 2 de maio de 2026, o encerramento gradual de suas operações, com efeito imediato. Aos nossos passageiros: todos os voos foram cancelados e o atendimento ao cliente não está mais disponível”

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Na sexta, a empresa já havia avisado que se preparava para encerrar suas operações após fracassar nas negociações com detentores de sua dívida e com o governo dos Estados Unidos sobre um plano de resgate.

No mês passado, o presidente Donald Trump afirmou que estava considerando comprar a empresa “pelo preço certo”.

De acordo com fontes, o governo havia proposto um financiamento de US$ 500 milhões em troca de garantias equivalentes a 90% do capital da companhia aérea. Entretanto, o plano fracassou.

Anteriormente, a empresa havia chegado a um acordo com seus credores, que poderia viabilizar a recuperação judicial até o fim da primavera ou início do verão no hemisfério norte. No entanto, esses planos foram afetados após a guerra no Irã provocar um aumento no preço do combustível de aviação.

A companhia projetava custos de cerca de US$ 2,24 por galão em 2026, mas até o fim de abril o valor havia subido para aproximadamente US$ 4,51 — mais que o dobro do previsto.

“Temos orgulho do impacto que nosso modelo de baixo custo teve no setor nos últimos 33 anos e esperávamos poder atender nossos passageiros por muitos anos”, continuou a companhia.