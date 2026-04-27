Candidato ao Planalto promete privatizar Petrobras e Banco do Brasil
Pré-candidato à Presidência da República fez postagem em seu perfil nas redes sociais
O pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), fez uma promessa ousada na área econômica caso seja eleito ao Planalto nas eleições de outubro: privatizar o Banco do Brasil e a Petrobras, além de outras estatais que, segundo ele, dão prejuízo.
Ele defendeu a redução de salários elevados, cargos comissionados e ministérios em Brasília.
Vou passar a faca nos supersalários, mordomias e esquemas que sustentam os intocáveis de Brasília
Na publicação, o ex-governador de Minas Gerais aproveitou para criticar o governo Lula (PT) e diz que a gestão toma dinheiro caro para pagar o serviço da dívida pública.
Segundo Zema, privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil é necessário para trazer recursos, reduzir a dívida e “cortar a corrupção pela raiz”.
"O dinheiro só vai voltar a valer se o governo economizar. O dinheiro que o governo Lula gasta, eu vou economizar. Simples assim". Ele completou dizendo que "privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil é decisivo para o nosso futuro".
Zema volta a ironizar pedido de Gilmar Mendes ao STF
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo-MG), voltou a provocar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao reagir novamente, de forma irônica, ao pedido de Gilmar Mendes para incluí-lo no inquérito das fake news.
Desta vez, Zema transformou o episódio em um novo vídeo da série “Intocáveis”, no qual usa inteligência artificial para criar uma versão fictícia de Gilmar Mendes pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que o inclua na investigação.
"Digníssimo, manda tirar isso do ar agora. Esses ‘Intocáveis’, do Zema. E prende esse 'Chico Bento' mineiro. Você não tem aquele inquérito das fake news? Que já está aberto há sete anos, onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria emocionalmente?", diz o personagem.
