Globo arrecada R$ 438 milhões com Olimpíada, mas deve ter prejuízo | A TARDE

Ao mesmo tempo que a Rede Globo celebra as parcerias comerciais fechadas para os Jogos Olímpicos de Paris - oito no total -, a emissora lamenta por ter espaço disponível que não foi ocupado. De acordo com a coluna F5, a Globo arrecadou R$ 438 milhões com as vendas.

A emissora já fechou contratos com Ambev (ABEV3), Nivea, Piracanjuba e Claro para as transmissões dos Jogos Olímpicos na TV aberta. Segundo o plano comercial atualmente disponível no mercado publicitário, cada empresa investiu R$ 67,5 milhões. Uma quinta empresa também está prestes a fechar acordo.

Três patrocínios já foram confirmados para a cobertura do SporTV e plataformas pagas, incluindo o Globoplay. As parcerias com XP Investimentos, KTO e Netshoes foram acordadas por R$ 33,5 milhões cada uma. O pacote oferece exposição em meios digitais.

Os altos custos dos direitos de transmissão em dólar, juntamente com os gastos operacionais relacionados ao envio de pessoal e à cobertura 24 horas do evento, superam a receita publicitária obtida.



Os Jogos Olímpicos de Paris iniciarão em 26 de julho. A Globo é a única emissora com direito de transmitir os jogos na TV, prometendo mais de 200 horas de cobertura para acompanhar de perto a jornada dos atletas brasileiros.

No SporTV, haverá quatro canais disponíveis, incluindo um com sinal 4K durante as competições. O canal esportivo promete mais de 500 horas de transmissão ao vivo, com cobertura completa do evento.