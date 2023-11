Gol e Latam são investigadas por combinação de preço de passagens | A TARDE

Duas das principais companhias aéreas do Brasil, a Gol e a Latam são alvo de inquérito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.



Segundo o colunista do portal Metrópoles, Paulo Cappelli, o inquérito foi aberto nesta semana a partir de reapresentação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O caso foi enviado da PGR ao representante do Ministério Público Federal (MPF) junto ao Cade, Waldir Alves.

Dessa forma, o MPF detectou preços idênticos das duas companhias aéreas nos mesmos trechos e horários, o que é uma infração à ordem econômica que coloca em risco a livre concorrência do mercado.