Golpismo sofreu derrota, mas não foi extinto, diz Flávio Dino

Uma previsão que preocupa e serve de alerta foi feita pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. "Caso o governo Lula não recupere a economia e a condição de vida dos mais pobres, a ideia de um golpe de Estado poderá voltar à cena política", afirmou o ministro.

Em entrevista ao Estadão, Flávio Dino afirmou nesta sexta, 24, que o golpismo no Brasil “sofreu uma derrota, porém não acabou”.

O ex-governador do Maranhão, que se licenciou do mandato de senador para ocupar o Ministério da Justiça, disse que existe uma pergunta-chave sobre o futuro político-institucional do país:

“A pergunta é: o governo Lula vai melhorar a vida do povo brasileiro?”. E diz: “Se a resposta for sim, o golpismo tende a ser uma força declinante. Se o governo enfrentar dificuldades no resultado, aí abre espaço para a emergência do golpismo”.

Dino relembrou que o processo brasileiro tem é similar ao que ocorre com os EUA: “Assim como eles estão tentando retomar o espírito do Capitólio com (Donald) Trump, vão tentar retomar o espírito de 8 de janeiro com Bolsonaro”.