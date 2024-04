Golpistas criam site falso para vendas de show de Caetano e Bethânia | A TARDE

Um site criado por golpistas está vendendo ingressos para o show da turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Muitos consumidores ficaram confusos, porque a página tem o mesmo design visual que o da empresa Ticketmaster, site oficial para comercialização dos bilhetes.

Tanto no site falso quanto no oficial há uma faixa azul com o nome da empresa, seguida de uma foto dos músicos. Em seguida, há links para compra dos ingressos em cada cidade e um texto com informações sobre a turnê e as formas de pagamento.

É possível identificar que o site é falso, pois a URL da página não finaliza com o br, que indica ser um endereço do Brasil. Além disso, a página aceita o pagamento apenas por Pix.

Sites apresentam design visual parecido | Foto: Reprodução

As vendas online para o show começaram nesta quarta-feira, 20, às 10h e já esgotaram em várias cidades, como São Paulo.

A Ticketmaster ainda reforça a importância de ficar atento para URLs falsas ou similares a do site oficial. Além disso, também sinalizou que alguns eventos solicitarão a confirmação da compra “para garantir que o ingresso esteja indo para as mãos do verdadeiro fã”.