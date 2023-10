Google celebra 25 anos de olho nas potencialidades da IA

Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, o Google completou 25 anos de fundação nesta quarta-feira, 27. No Brasil, a data foi celebrada com uma festa para a imprensa em uma das sedes da gigante das buscas, em São Paulo.

A empresa foi fundada pelos estudantes universitários Larry Page e Sergey Brin, nos Estados Unidos, e lançada em setembro de 1998. Quase três décadas depois, a criação segue transformando a tecnologia e a sociedade: além de ser o buscador online mais usado do mundo, o Google reúne ainda inúmeras iniciativas que vão desde a negócios até causas sociais.

Presidente do Google no Brasil desde 2011, Fábio Coelho ressaltou que a tecnologia tem passado por diversas mudanças nos últimos anos, mas disse que a companhia não teme a inteligência artificial. O executivo disse que é preciso entender as potencialidades e saber como elas podem ser aproveitadas para ajudar a sociedade.

“As empresas de tecnologia também passam por questionamentos […] Ano passado ficamos assustados com a inteligência artificial. Esse ano se percebeu a necessidade de saber mais dela, para saber como a tecnologia pode empoderar o Brasil e ajudar as pessoas”, afirmou ele.

“Levar a informação em um momento em que a tecnologia está passando por um momento de transformação, especialmente com a inteligência artificial, é muito importante”, completou.

No Brasil, o Google implantou sua primeira sede há 18 anos. Na quinta-feira, 28, a companhia realiza mais uma edição do seu evento anual de Black Friday, no qual vai apresentar uma pesquisa inédita de intenção de compra do consumidor e insights obtidos a partir de análises das buscas no Google e novos produtos da empresa para ajudar os negócios.

*De São Paulo à convite do Google