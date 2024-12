Google: Confira lista das 10 pesquisas mais populares em 2024

A pesquisa oferece um panorama sobre as preocupações e interesses dos brasileiros - Foto: Divulgação

Um levantamento divulgado pelo Google, nesta terça-feira, 11, mostrou as 10 principais perguntas “como fazer” que mais cresceram nas buscas no Brasil em 2024. A pesquisa, baseada no aumento de interesse em relação ao ano anterior, oferece um panorama sobre as preocupações e interesses dos brasileiros.

A pergunta mais pesquisada é um sucesso nos corredores escolares: o Dia da Mochila Maluca. A tradição, que se popularizou entre estudantes, gerou uma onda de buscas sobre como personalizar a mochila.

Em seguida está a de como fazer o cálculo da média do Enem surge como uma das dúvidas mais recorrentes. A questão, de interesse amplo, foi seguida de temas administrativos e fiscais, como a dúvida sobre "como fazer o Imposto de Renda", com um crescente número de pessoas buscando orientações sobre a formalização dessa obrigação.

Confira as 10 perguntas mais pesquisadas: