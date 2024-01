Governo compra R$ 335 mil em acessórios de casa para Lula e Janja | A TARDE

A decisão da troca de móveis dos palácios presidenciais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, custou caro para os cofres públicos. Uma das compras foi um novo tapete no valor R$ 114 mil. Outro compra feita pelo governo foi um sofá no valor de R$ 65 mil. Para completar o gasto milionário, ainda teve a colocação de um piso na Granja do Torto, que custou R$ 156 mil reais.

O levantamento foi feito pelo Estadão, e apontou o gasto de R$ 26,8 milhões com reformas, compra de novos móveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, a Residência Oficial do Torto e ainda para o Palácio do Jaburu em 2023.

Em um comparativo com anos anteriores, esse é o maior gasto com despesa dessa natureza, que não leva em consideração a manutenção do dia a dia das residências oficiais e o pagamento de funcionários. Os dados são do Portal da Transparência e do Siga Brasil.

O Estadão procurou a Presidência da República, que disse ser "peças adquiridas, que respeitam os padrões e referências dos Palácios oficiais.

A compra de novos móveis faz parte de um projeto de “modernização” dos Palácios Presidenciais, como consta em um dos processos de compra da Presidência. No início de 2023, a primeira-dama disse em entrevista à GloboNews que o Palácio da Alvorada foi destruído no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No último dia 29 de novembro a Presidência da República publicou edital para a compra de 13 tapetes de nylon e de sisal de fibra, sendo três para o Alvorada e 10 para o Planalto. O valor total foi de R$ 374.452,71.

A justificativa das compras foi dada pelo órgão com a alegação de que os tapetes orientais, que atualmente decoram as salas e gabinetes dos Palácios Presidenciais, não trazem aos espaços a “brasilidade” necessária.

Um decreto publicado no último dia 27 de setembro de 2021 proíbe a aquisição de bens de luxo pelo governo federal, o que inclui a própria Presidência da República.

Em relação ao tapete, mesmo com o alto valor, a Presidência diz não se tratar de item luxuoso. A Presidência da República deve gastar R$ 156.154,77 para trocar os pisos da Granja do Torto, que possui lago artificial, piscina, campo de futebol, quadra e churrasqueira. O objetivo da troca de chão é “padronizar” o ambiente com materiais que tenham “maior durabilidade e que exijam uma baixa manutenção”.

Estão sendo gastos ainda R$ 130.695,36 com lençóis e roupas de cama e de banho. É bom lembrar que no fim deste ano, a Presidência abriu processos de compras no valor de R$ 182.810 em persianas e cortinas, além de R$ 358.400 em árvores de Natal e arranjos para decorar o ambiente e receber visita de personalidades.