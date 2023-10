Governo cria 100 mil bolsas para capacitar agentes de segurança

O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), vai ofertar 100 mil bolsas no valor de R$ 900 para capacitar agentes de Segurança Pública em todo o país.

A portaria, publicada na terça-feira, 26, cria o Projeto Bolsa-Formação, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Segundo o MJSP, o auxílio vai beneficiar policiais militares, civis e penais, bombeiros militares, integrantes de órgãos oficiais de perícia criminal e guardas municipais de estados que aderirem à iniciativa.

“Pretendemos que a bolsa seja um estímulo a mais, além do estímulo moral e ético. Que ela seja também um incentivo econômico para que possamos estreitar o trabalho conjunto na Federação, envolvendo os governos federal, estadual e as prefeituras”, observou o ministro da pasta Flávio Dino.

Entre os eixos prioritários da capacitação estão o enfrentamento e prevenção de violência contra as mulheres, o combate ao racismo estrutural e as políticas públicas de segurança com foco em territórios vulneráveis e com altos indicadores de violência são alguns dos eixos prioritários do Pronasci.

Os cursos começarão a partir de novembro. Os candidatos deverão cumprir requisitos previstos em edital para participar dos treinamentos e receber a bolsa.