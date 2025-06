REFERÊNCIA Governo da Bahia participa de encontro regional de segurança alimentar Estado é destaque no nordeste, região com maior adesão ao sistema nacional de combate à fome Por Redação 10/06/2025 - 18:48 h

Tiago Pereira fala no Encontro Regional do Sisan sobre os avanços da Bahia no combate à fome - Foto: Thássio Ramos | BSF

O Governo da Bahia está representado no 1º Encontro Regional Nordeste do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), realizado em Recife até esta quarta-feira, 11. O evento reúne cerca de 300 participantes, entre gestores e conselheiros estaduais e municipais para fortalecer políticas públicas de segurança alimentar no Nordeste Através do Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional (GGSAN) e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) estadual, além de representações de municípios e COMSEAs, a experiência baiana é destaque na região, que tem a maior adesão ao Sisan – 697 municípios e todos os nove estados integrados. Somente na Bahia, que em 2023 tinha apenas 7 municípios vinculados ao Sisan, foram anexados mais 101, totalizando 108 adesões, um crescimento superior a 1.400%. Números que ilustram o sucesso da articulação de estratégias contra a fome e pela promoção da segurança alimentar e nutricional. Tiago Pereira, coordenador-geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome e secretário executivo do GGSAN, destacou o compromisso do Estado. "A Bahia tem trabalhado em rede para ampliar a adesão ao Sisan e consolidar políticas efetivas de segurança alimentar. Saltar de 7 para 108 municípios integrados em pouco mais de dois anos reflete o empenho do Governo do Estado e a importância da cooperação federativa nessa agenda". O encontro promove diálogos para a implementação do Plano Brasil Sem Fome, com foco na redução da pobreza e da insegurança alimentar. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ressaltou o papel do Nordeste, que em 2023 reduziu a insegurança alimentar severa de 21% para 6%, contribuindo para os resultados nacionais. A participação da Bahia, com a segunda maior delegação do evento (42 representantes), reforça a integração de esforços entre estados, municípios e União para garantir alimentação digna a todos os baianos.

