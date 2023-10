Governo do RJ vai propor megaoperação na Maré sem data para terminar

O governo do Rio de Janeiro irá propor ao governo federal uma "operação única" no Complexo da Maré. A proposta não tem data pra terminar e vai contar com a ajuda da Força Nacional em uma megaoperação que terá o objetivo de instalar câmeras de reconhecimento facial em todas as áreas da comunidade.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro participará de uma reunião com o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, junto com os representantes das forças de segurança do estado nesta sexta-feira, 29. A proposta de intervenção e parceria federal será debatida no encontro.

Castro irá propor que as entradas da Maré sejam bloqueadas por agentes da Força Nacional por tempo indeterminado. A estratégia prevê a utilização de drones com o objetivo de "asfixiar" as duas facções que comandam o local. De acordo com integrantes do governo, a principal característica da megaoperação é o uso de inteligência e tecnologia.

A intervenção no Complexo da Maré acontece após o vazamento de vídeos em que traficantes aparecem fazendo treinamento militar em áreas públicas da comunidade.