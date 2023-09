Governo do RS vai decretar calamidade pública por passagem de ciclone

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quarta-feira, 6, que vai decretar estado de calamidade pública por consequência da passagem de um ciclone. Segundo informações divulgadas até esta tarde, o temporal já causou a morte de 31 pessoas.

O político disse também que os tradicionais desfiles de 7 de Setembro foram cancelados nos municípios gaúchos. Meteorologistas anunciaram a possibilidade de mais um ciclone nos próximos dias. "As noites foram mal dormidas, mas temos que estar resilientes para dar suporte e apoio necessário", disse o governador.

Na manhã desta quarta-feira, Eduardo Leite publicou nas redes sociais para lamentar a morte de seis pessoas em Roca Sales. Mais tarde, o perfil oficial do governador confirmou mais quatro óbitos por consequência da passagem do ciclone extratropical. De acordo com a Defesa Civil, cinco mil pessoas tiveram que deixar suas casas desde o início da tempestade.

Esta quarta-feira será de tranquilidade nos municípios do Rio Grande do Sul, no entanto, existe previsão da passagem de um novo ciclone para a próxima quinta-feira, 7, e sexta, 8. A intensidade será parecida com a do início da semana, mas deve chegar mais rapidamente ao oceano.