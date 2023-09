Governo federal anuncia R$ 741 milhões para cidades atingidas no RS

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou a liberação de R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Alckmin, que está no estado com uma comitiva de oito ministros, sobrevoou regiões afetadas pela enchente e visitou a cidade de Muçum, uma das mais atingidas pelo ciclone.

Até este domingo, 10, 43 mortes já haviam sido confirmadas pelas enchentes e temporais que atingiram o estado durante a semana. Alckmin fsalou à imprensa em entrevista coletiva no início da tarde e detalhou de onde virão os repasse.

Serão R$ 225 milhões do Ministério das Cidades, R$ 195 milhões do Ministério da Integração, R$ 125 milhões através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), R$ 80 milhões do Ministério da Saúde, R$ 57 milhões do Ministério das Desenvolvimento Social, R$ 26 milhões por meio do Ministério da Defesa, R$ 16 milhões do Ministério dos Transportes e R$ 7 milhões por meio da Receita Federal.

De acordo com o presidente em exercício, há 900 militares das Forças Armadas na região, além de seis aeronaves e barcos, botes, tratores e caminhões do Exército. Um comando militar unificado, sob orientação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, também foi estabelecido na região.

Um comitê interministerial também foi criado para acompanhar a situação dos municípios atingidos. Oito ministros acompanharam Alckmin no anúncio das medidas emergenciais: José Múcio, Ministro da Defesa; Nísia Trindade, Ministra da Saúde; Góes, Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional; Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Paulo Pimenta, Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República; Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social; Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Jader Filho, Ministro das Cidades.

Alckmin também anunciou que a comunicação foi restabelecida em todos os municípios atingidos. Foram transferidos 13 terminais de satélite para ajudar as cidades. Um hospital de campanha foi instalado em Roca Sales, um dos municípios mais atingidos pelo ciclone, e está em funcionamento desde a manhã deste domingo. Foram disponibilizados 15 kits de medicamentos. Cada kit serve para atender 1,5 mil pessoas por 30 dias.

Na sexta, já havia sido anunciado um repasse para as prefeituras de cidades atingidas pelo fenômeno natural. O valor é de R$ 800 por pessoa atingida, para que os municípios possam auxiliar no atendimento a essa população.