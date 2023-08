Governo Lula ainda não decidiu se Brasil terá horário de verão

O governo federal ainda não decidiu se o Brasil vai ter horário de verão neste ano. A medida foi descontinuada pelo governo Jair Bolsonaro e o Ministério de Minas e Energia ainda debate a possibilidade do retorno neste ano.

"A decisão será tomada ao final dessas análises, feitas também por meio do diálogo com as vinculadas e agentes de setor, visando a segurança energética e a qualidade dos serviços oferecidos à população", disse o Ministério de Minas e Energia, em nota enviada ao UOL.

O horário de verão costuma começar nos primeiros finais de semana de outubro e terminar no mês de fevereiro do ano seguinte.

A medida foi instalada em 1931, pelo então presidente Getúlio Vargas, com a finalidade de aproveitar o maior período de luz solar durante a época mais quente do ano. A partir de 1967, deixou de ser adotado e foi retomado apenas na década de 1980.

O horário de verão foi regulamentado somente em 2008 durante o governo Lula, quando se tornou permanente. No entanto, a relevância da medida diminuiu ao longo do tempo, sem gerar economia de energia.