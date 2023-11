Governo Lula pede 'bom senso' a servidores em postagens sobre conflito | A TARDE

Após demissão do presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, devido a uma publicação anti-Israel nas redes sociais, o governo Lula pediu bom senso entre os servidores quanto a postagens sobre o conflito que envolve Israel e o grupo extremista Hamas.

"[Pimenta] me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros. Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC, agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos esses meses", disse.

O agora ex-presidente compartilhou uma postagem no seu perfil no X (antigo Twitter) que diz que apoiadores de Israel são “idiotas”. Segundo informações da CNN, a recomendação do governo está sendo direcionada informalmente e principalmente, a ocupantes de cargos de chefia.

Os ataques começaram no último dia 7 de outubro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) votou e reprovou uma resolução sugerida por diplomatas comandados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra entre o Hamas e Israel. O texto foi vetado pelos Estados Unidos porque não reconhecia o direito de Israel de se defender da agressão terrorista.