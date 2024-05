Governo nega invasão à sistema de pagamento, mas PF investiga caso | A TARDE

O governo federal disse que os acessos indevidos ao Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) nesta segunda-feira, 22, não configura invasão. Mais cedo, a Polícia Federal (PF), informou que abriu um inquérito para apurar desde que tomou conhecimento do fato, no dia 5 de abril. O caso está sob sigilo.

A nota, divulgada pelo Tesouro Nacional aponta que houve a utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular e que as tentativas de realizar operações na plataforma foram identificadas e “não causaram prejuízos à integridade do sistema”.

Ainda segundo o governo, a secretaria está tomando todas as medidas necessárias, incluindo a implementação de ações adicionais para reforçar a segurança do sistema.

“O Tesouro Nacional trabalha em colaboração com as autoridades competentes para a condução das investigações; e reitera seu compromisso com a transparência, a segurança dos sistemas governamentais e a preservação do adequado zelo das informações, até o término das apurações”, concluiu a secretaria.