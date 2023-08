Governo quer concurso unificado para preencher 8 mil vagas; veja data

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresentou proposta de realizar um concurso nacional unificado para preencher cerca de 8 mil vagas no serviço público federal.

A proposta está divida em provas objetivas, provas específicas e dissertativas, separadas por blocos temáticos. Até o dia 29 de setembro, os órgãos com autorização para conduzir concursos públicos têm a opção de aderir voluntariamente ao concurso unificado.

As vagas estão distribuídas em pastas como os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), da Educação (MEC), do Meio Ambiente (MMA), das Relações Exteriores (MRE), da Saúde, de Minas e Energia (MME) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



A ideia é aplicar a prova única no dia 25 de fevereiro do próximo ano. Os resultados gerais da primeira fase deverão ser divulgados até o final de abril do próximo ano.