Governo reconhece emergência no Rio após chuvas | A TARDE

O governo federal reconheceu nesta segunda-feira, 15, situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro. A medida é consequência dos temporais que atingiram a região metropolitana da capital fluminense neste fim de semana. Cerca de 11 pessoas morreram e uma ficou desaparecida.

De acordo com o decreto, o governo federal vai viabilizar a ajuda. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decretou situação de emergência na cidade neste domingo, 14.

O decreto autoriza que todos os órgãos municipais necessários se mobilizem para atuação no socorro e minimização dos efeitos do temporal. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, vai sobrevoar as áreas afetadas e realizar visitas técnicas após ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além de mortes e desaparecimento, a chuva provocou prejuízos materiais para moradores, interdição de vias expressas importantes e o fechamento de estações de metrô e trem.

Foram atendidas mais de 200 ocorrências relacionadas às chuvas entre o último sábado, 13, e domingo, 14, na região.