Governo vai adquirir scanner que gerou ameaça de morte a carcereiros | A TARDE

O Governo Federal vai adquirir 119 scanners corporais para reforçar as revistas em presídios de 22 estados e Distrito Federal, segundo o colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.



O aparelho, no entanto, é alvo de crítica de duas das maiores facções do Brasil por conta de um erro cometido com a esposa de um traficante. Após a revista do scanner apontar que a visitante levava objetos ilícitos dentro do corpo, nada foi encontrado por médicos em uma nova revista.

Diretores de presídio em Avaré, em São Paulo, onde aconteceu o episódio, e a mulher que fez a revista, foram ameaçados de morte.