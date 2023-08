Governo vai retomar educação sexual no programa Saúde na Escola

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 25, que irá reintegrar a educação sexual e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ao programa Saúde na Escola, que foi criado em 2007.

Esses assuntos haviam sido excluídos do programa durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o Saúde na Escola havia concentrado seus esforços em promover alimentação saudável, prevenir a obesidade e incentivar a prática de atividade física.

O Ministério destinou R$ 90,3 milhões para os municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola, com 99% das cidades do país habilitadas a receberem os recursos. O objetivo do governo é alcançar 25 milhões de estudantes.

As prefeituras poderão receber um acréscimo de R$ 1 mil para cada grupo de até 800 estudantes de escolas e creches públicas ou conveniadas que tenham alunos em medida socioeducativa. Escolas com pelo menos 50% de seus alunos cadastrados no Bolsa Família também serão beneficiadas.

Além da saúde sexual, o programa abordará temas como prevenção de violência e acidentes, saúde mental, promoção de uma cultura de paz e direitos humanos.