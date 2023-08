Grávida viraliza ao mostrar treino intenso de crossfit; assista

O vídeo de uma grávida fazendo um treino pesado de crossfit tem gerado uma série de reações nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, a Gabriela Andrade, capitã bombeira militar no Espírito Santo, aparece realizando agachamentos e flexões com uma barriga que mostra que está perto de receber o bebê.

Ela aparece em treino realizado junto com o marido, de nome Heitor. "Namore alguém que aceite fazer o 'Murph' com você UM DIA ANTES DE PARIR! Feliz Dia dos Namorados, amor! Te amo, meu parceiro de vida! No vídeo eu estava com 40 semanas e naquela ansiedade absurda! Eu chamei para fazer e ele topou‼ Agora só falta ficar rico junto, porque sofrer a gente já sofreu bastante nesse 'Murph'!", escreveu a grávida nas redes sociais.

Após receber críticas de parte dos internautas por causa do nível de esforço feito no treino, Gabriela foi para as redes sociais se manifestar sobre a saúde, a gravidez e o nascimento do seu filho.

"Que loucura! Acordei com esse Instagram fervendo, com aquele perfil gigante que postou meu vídeo. Gente, fiquem em paz! Meu bebê já nasceu lindo, saudável", começou Gabriela mostrando o pequeno, que está com sete meses de vida", explicou.



Reprodução / Redes Sociais