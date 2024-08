Greve dos Correios: entregas vão atrasar? Saiba o que diz a estatal

- Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os trabalhadores dos Correios seguem em greve por tempo indeterminado, segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT).

O mvimento grevista começou no dia 7 de agosto de 2024, com cerca de 70% de adesão nos estados que aprovaram a paralisação.

Apesar do movimento, os Correios afirmam que cerca de 92% do efetivo está trabalhando, com todas as agências do Brasil abertas e as entregas sendo realizadas.

Cenário

Os trabalhadores dos Correios iniciaram uma greve. Eles pedem, entre outras reivindicações, reajuste salarial e redução no custeio dos planos de saúde.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo afirma que a adesão na região é de cerca de 80% dos funcionários.

Já os Correios informam que as agências estão operando normalmente, e que a empresa adotou medidas para minimizar os danos para os clientes, como remanejamento de profissionais e realização de horas extras.

A proposta da empresa, que não foi aceita pelos funcionários, prevê aumento de 6% nos salários a partir de janeiro de 2025, e aumento pouco acima de 4% nos benefícios, já a partir deste mês de agosto. Sobre a participação dos Correios no custo do plano de saúde dos funcionários, a empresa informa que vai reduzir de 30% para 15% a partir do mês que vem.

Uma nova assembleia vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 14, para discutir os rumos do movimento. Até lá, segundo o Sintect, os servidores seguem em greve.