Grupo chinês cria “cidade do futuro” na Paraíba com suspeita de cópia | A TARDE

Modelo apresentado pela Prefeitura de Mataraca | Foto: Reprodução | Prefeitura de Mataraca

A Estado de Paraíba pretende criar um Complexo Industrial, Tecnológico e Portuário, conhecido como "Porto de Águas Profundas", e a cidade nova de Mataraca. Um projeto moderno ao ponto de ser apelidado de “cidade do futuro”.

No entanto, a empresa Brazil CRT, grupo de origem chinesa que demonstrou intenção de construção, apresentou um projeto semelhante ao de Shenzhen, uma metrópole no sudoeste da China. A cidade é conhecida principalmente por seus arranha-céus (como o Ping An Finance Center), parques de diversão, e imersão tecnológica e de comércio.

A Brazil CRT assinou um termo de intenções para as construções, na segunda-feira, 11. Uma audiência entre o prefeito de Mataraca, Egberto Madruga, os proprietários das terras cedidas e o governador da Paraíba, João Azevedo, foi marcada para terça-feira, 12.



Brazil CRT



A Brazil CRT é a abreviação da companhia Brasil CRT da Construção de Nova Cidade Ltda, uma empresa do setor de construção, cuja matriz seria a Brasil Empreendimentos Grupo Internacional. De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ela tem um capital social equivalente a R$ 800 bilhões.

A empresa estaria ativa desde 2011, e tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os dados consultados teriam sido atualizados pela última vez em novembro deste ano.

Ainda de acordo com as informações do CNPJ, os sócios da empresa seriam Jianing e Ruotian Chen. Não foi possível identificar maiores informações sobre eles ou contatá-los diretamente.