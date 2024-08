GTA na vida real; Sequência de roubos assusta moradores em SC

- Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma série de roubos cometidos pela mesma dupla em Guabiruba e Brusque, em Santa Catarina, resultou no furto de pelo menos 16 celulares e três veículos em menos de duas horas. Assim como no jogo GTA, onde os personagens podem roubar carros e atacar pedestres em um ambiente virtual, os jovens realizaram ao menos 19 crimes durante a noite de quinta-feira, 8, antes de serem localizados pela Polícia Militar.

Tudo começou depois que a PM foi acionada por causa de um roubo de uma motoneta, no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, às 22h. A vítima teria dito que dois homens o ameaçaram e levaram o veículo. Enquanto os policiais ainda estavam a caminho do local, descobriram que os suspeitos tinham abandonado a “moto” em Brusque.

Logo após abandonar a motoneta em Brusque, a dupla roubou outra no mesmo bairro. Pouco tempo depois, deixaram essa segunda motoneta em uma área diferente, no bairro Dom Joaquim, onde cometeram mais um crime e roubaram uma motocicleta.

Os assaltantes, então, começaram a abordar pessoas nas ruas, realizando uma série de roubos em um verdadeiro arrastão pelos bairros Santa Rita, Santa Terezinha e Limoeiro. O último roubo foi registrado novamente em Guabiruba, no Centro da cidade.

A Polícia Militar só localizou os jovens, de 22 e 24 anos, quando eles já estavam em uma residência. Foram encontrados com eles 16 celulares, R$ 70 em dinheiro, a motocicleta roubada no bairro Dom Joaquim e uma pistola de 9 milímetros com 11 munições.