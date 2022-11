Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, morre aos 53 anos

Guilherme de Pádua, conhecido como o assassino de Daniella Perez, morreu neste domingo, 6, na cidade de Belo Horizonte. A informação foi divulgada ainda no domingo através de uma transmissão pelas redes sociais do pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, na qual o ex-ator fazia parte desde 2017.

Segundo o pastor, ele sofreu um infarto na noite deste domingo, 6. “Recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Aquilo para mim foi um impacto muito grande, pois hoje, às 10h, eu estava dirigindo o culto, e ele estava no primeiro banco com a esposa, servindo ao Senhor, cantando, orando, louvando", informou o religioso.

De acordo com uma publicação no storie do religioso, Pádua liderava o Ministério Recomeço, atuando dentro e fora dos presídios de Belo Horizonte de Região Metropolitana.

Não há detalhes sobre o velório e enterro de Pádua.

O crime

Assassino confesso da colega e atriz Daniella Perez, Guilherme de Pádua interpretou o motorista Bira na novela De Corpo e Alma, da TV Globo, em 1992. Ele fazia par romântico com Yasmin, vivida pela atriz Daniella Perez, filha da autora Glória Perez. Com a ajuda da ex-mulher, Paula Nogueira Thomaz, o então ator matou Daniela no mesmo ano, ainda no decorrer das gravações.

Após confessar o crime, ele foi condenado a 19 anos de prisão, mas foi solto em 1999, sete anos depois, após cumprir um terço da pena. A história foi tema do documentário da HBO Max “Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez”, que estreou neste ano.