Hacker diz à PF que Bolsonaro perguntou se conseguiria invadir urnas

O hacker da ‘Vaza Jato’ Delgatti Neto, preso nesta quarta-feira, 2, pela Operação 3FA, disse em depoimento à Polícia Federal (PF) que o ex-presidente Bolsonaro perguntou, durante uma reunião intermediada pela deputada federal Carla Zambelli, se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas

Segundo o G1, o hacker, que ficou conhecido por ter invadido os celulares de procuradores da República e ter entregue as conversas para o The Intercept Brasil, disse que Bolsonaro perguntou se seria possível ter acesso aos equipamentos se estivesse munido do código-fonte dos equipamentos. Delgatti Neto, entretanto, disse que a conversa não foi adiante.

Aos investigadores, Delgatti Neto disse que só poderia ter acesso ao código-fonte das urnas dentro da sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que "não poderia ir lá". Para garantir a segurança das urnas, o tribunal autoriza o acesso antecipado aos sistemas eleitorais, para fins de auditoria, 12 meses antes da data do primeiro turno. No entanto, segundo o TSE, o acesso ocorre em ambiente específico e sob a supervisão do tribunal.

A operação investiga nesta manhã as invasões aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Além da prisão de Delgatti Neto, a PF também cumpre mandados de busca e apreensão em endereços da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)