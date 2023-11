Hassum se pronuncia sobre caso com Marcius Melhem; saiba mais | A TARDE

O humorista Leandro Hassum falou pela primeira vez sobre o caso envolvendo o ator e diretor Marcius Melhem, acusado de assédio sexual pela também atriz e humorista Dani Calabresa e outras funcionárias da Rede Globo.

Em publicação nas redes sociais, Hassum afirmou que não pode ignorar todo o tempo em que passou ao lado do colega. Junto com Melhem, eles estrelaram o quadro 'Os Caras de Pau', que teve início ainda no Zorra Total e ganhou um programa nas grades de fim de semana da Rede Globo, entre 2006 e 2013.

"Não posso jamais abandonar 15 anos que passei ao lado da minha dupla [...] Muitas pessoas estão envolvidas no movimento por motivos torpes e por motivos egoístas", escreveu Hassum.

Segundo o humorista, o caso precisa ser tratado pela justiça. Ele ainda lembrou do tempo em que fazia parceria com o amigo e revelou que o fim do programa se deu por divergências com a emissora.

"Desde que tudo aconteceu, as pessoas buscam uma resposta minha e eu estou dando hoje. Em 2012, nossa dupla parou por motivos da emissora, nunca por motivos da nossa relação. Nos dávamos muito bem. Nossos caminhos se distanciaram, muita coisa aconteceu. Acho que isso é um caso pra Justiça resolver, não é um caso midiático", completou.

Posteriormente, Marcius Melhem também divulgou vídeo em que agradeceu Leandro Hassum pelo "apoio, coragem e generosidade". Melhem referiu-se a Hassum como "irmão" e também destacou a parceria profissional entre os dois.