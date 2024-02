Helicóptero desaparece no Pará | A TARDE

Um helicóptero desapareceu entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, no sudeste do Pará, com três pessoas a bordo, na última segunda-feira, 19. As buscas pela aeronave começaram no mesmo dia e seguem nesta quarta-feira, 21.

De acordo com o telejornal “JL2”, a aeronave decolou de uma zona rural de Novo Repartimento e tinha como destino Marabá, mas desapareceu no meio do caminho. As cidades ficam a 180 km de distância uma da outra.

A aernove era ocupada pelo empresário Josimar Éneas da Costa (piloto); Abílio Manoel Figueiredo nalista de Transportes do Dnit na cidade de Redenção, na região sul do Pará. De acordo com o departamento, ele não estava a serviço no momento do acidente; Nildo Ferreira, prestador de serviços para Abílio.