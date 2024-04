Helicóptero militar com quatro pessoas cai em Campo Grande | A TARDE

Um helicóptero da Casa Militar do governo de Mato Grosso do Sul caiu no Aeroporto de Santa Maria, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira, 18.

O transporte aéreo estava há 20 minutos no ar, em um voo semanal de giro realizado para preservação do equipamento quando o motor teve um pane. O acidente aconteceu no início da pista de pouso.

De acordo com nota oficial divulgada pelo governo do estado, quatro pessoas estavam a bordo da aeronave, sendo dois pilotos e dois tripulantes. Um dos ocupantes sofreu ferimentos leves, apresentando dor lombar. Eles foram socorridos e encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar.

Os pilotos realizaram uma manobra de emergência chamada autorotação para que o pouso ocorresse na lateral da pista do aeródromo. No entanto, ao tocar o solo, o helicóptero pironou, nome dado para uma espécie de capotagem, o que acabou ocasionando o acidente. Como já estava em solo, a gravidade do acidente foi reduzida de forma considerável.