Helicóptero que desapareceu com 4 pessoas em SP é encontrado | A TARDE

O helicóptero que desapareceu com quatro pessoas em São Paulo foi encontrado por equipes de busca nesta sexta-feira, 12, em uma área de mata em Paraibuna, no estado de São Paulo. Não há informação se os quatro ocupantes sobreviveram.

A Polícia Militar de São Paulo que confirmou a localização da aeronave por meio das redes sociais. O helicóptero estava desaparecido há 12 dias após sair da cidade de São Paulo em direção ao litoral do estado.

Na imagem, é possível ver uma clareira ente a vegetação. Equipes devem se deslocar por terra para o local onde a aeronave foi encontrada.

A aeronave sumiu há 12 dias, no domingo, 31 de dezembro de 2023, quando os quatro ocupantes iriam passar o réveillon em Ilhabela, no Litoral Norte do estado. No entanto, não chegou ao destino. Uma busca foi iniciada envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo.

De acordo com o g1, os ocupantes do helicóptero são: Luciana Rodzewics, de 45 anos; Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana); Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia) e Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos (o piloto).

Os ocupantes do helicóptero | Foto: Reprodução | TV Globo