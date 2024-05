Helicópteros de Luciano Hang auxiliam em resgate no RS | A TARDE

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, decidiu ceder duas aeronaves de sua empresa para auxiliarem as equipes de resgate que trabalham no Rio Grande do Sul. De acordo com Hang, os helicópteros estão sendo utilizados para resgate de vítimas e transporte de donativos.

“Hoje (sexta-feira) um dos helicópteros da Havan, enviados para o Rio Grande do Sul, conseguiu chegar a Lajeado, um dos municípios atingidos pela maior enchente da história do estado e onde uma das nossas megalojas infelizmente foi completamente destruída. A aeronave ficou parada em Porto Alegre, na quinta-feira, 2, por conta das más condições do tempo. Ela foi carregada pela Defesa Civil com mantimentos, os quais foram descarregados em Lajeado. O outro helicóptero da Havan também foi para o estado gaúcho, mas somente na manhã de hoje, sexta-feira, conseguiu chegar.“ postou o empresário nas redes sociais.

Aumentou para 50 o número de mortes decorrentes dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul até a manhã deste sábado, 4, conforme apuração do portal G1 junto aos órgãos públicos do estado gaúcho. O município com o maior número de vítimas fatais, até o momento, é a turística Gramado, com seis mortes.

