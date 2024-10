Homem ameaça passageiros de morte no metrô: "Viro o capeta!"

Ainda não se sabe o que motivou o comportamento do suspeito - Foto: Divulgação

Um homem ameaçou matar os passageiros de um vagão do metrô na Estação Asa Sul, em Brasília, nesta terça-feira, 24. Segundo relatos de testemunhas, ele começou a xingar e ofender os presentes por volta das 11h45. As informações são do Portal Metrópoles.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o suspeito, em tom de voz alterado, fez ameaças aos demais ocupantes do vagão. Ainda não se sabe o que motivou o comportamento do suspeito.

“Não sou artista, não estou ganhando cachê. Não é de hoje que estou passando por esta merda, tenho uma filha de 15 anos me esperando. Os outros só sabem me hackear, me roubar e fazer o caralho a quatro, mas quando peço ajuda, viram as costas pra mim. É pra parar com essa porra, se não vai ser um por um aqui, eu juro por Deus. Se não eu viro o capeta aqui”, ameaçou.



Um estudante que estava no local relatou ao Metrópoles que o homem não agrediu ninguém, mas gerou pânico entre os passageiros. Muitos decidiram sair do vagão por medo. Segundo essa testemunha, o homem desceu na Estação Guará, encerrando as ameaças.

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que está apurando o caso e se colocou à disposição para fornecer mais informações conforme a investigação avance.