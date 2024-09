Homem atropelado por dois veículos na BR-070 está em estado grave

A vítima, um homem adulto ainda não identificado, teve lesões no abdômen e fratura no crânio após ser atropelado na noite desta terça-feira, 10 - Foto: CBDMDF/Reprodução

Um homem ainda não identificado foi internado em estado grave após ser atropelado por dois veículos na BR-070, nas proximidades de Ceilândia, na noite de terça-feira, 10 de setembro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 23h.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima inconsciente e com sinais de instabilidade. O homem apresentava lesões graves, incluindo ferimentos no abdômen e uma fratura no crânio. Após os primeiros socorros, ele foi transportado em estado crítico para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC).

Os dois motoristas envolvidos no acidente não sofreram ferimentos. O primeiro motorista, de 32 anos, conduzia um Volkswagen TCross prata, enquanto o segundo, de 66 anos, dirigia um Fiat Uno cinza. As causas exatas do acidente ainda não foram divulgadas, e o CBMDF não conseguiu fornecer detalhes sobre a dinâmica do ocorrido.

Após o atendimento à vítima, o local do acidente foi isolado e ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.